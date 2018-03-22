Правительство России не поддержало законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. С предложением выступил депутат-единоросс Сергей Вострецов. Сейчас штраф составляет 800 рублей.
Комментарии15
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alo0000 22 марта 2018 | 09:40
И правильно! Конечно - очень мало! На майские указы не хватит.
kir_pich_101 22 марта 2018 | 09:42
Значит поднимут цену полиса...
ha12raz 22 марта 2018 | 09:45
Удивительно........а ведь так старался, так тянул язык.
Злобный дебил.
lager23 22 марта 2018 | 09:50
Правильно, а вот 10 тыс. за нарушение будет в самый раз, но после инаугурации Путена!
varlam59 22 марта 2018 | 09:52
ОСАГО вообще нужно отменить. С какой стати я должен оплачивать материальную помощь нарушителям ПДД и кормить бизнесменов из страховой компании?
А все депутаты и члены правительства, которые предлагают и будут предлагать разные повышения налогов и прочего грабежа простого народа, мягко говоря, негодяи и подлецы.
alexander25101977 22 марта 2018 | 09:58
Ой как неймётся едроссне поганой что-нибудь повысить... штрафы, налоги. Проститутки и холуи, смачно сосут у Кремля, а народ оплачивает эти оргии.
olegleon 22 марта 2018 | 09:59
"дебилы, ...." (Лавров)
neon999 22 марта 2018 | 10:00
Зачем всяких самозванных упырей называть "правительством" и всячески пиарить ?
Это называется пособничество.
sab171 22 марта 2018 | 10:04
Пресса- зачморить Вострецова, чтобы повадно не было, вспоминайте что вы тоже власть.
wuwer 22 марта 2018 | 10:15
"Да ...что-то давно не грабили население" - подумал депутатишка и сел писать об очередном штрафе
yurizx 22 марта 2018 | 10:24
если по-хорошему, то машину без страховки следует снимать с "шоссе" и ставить на штрафную стоянку. а уже во сколько обойдется забрать ее оттуда - это второй вопрос.
авто без страховки ездить не должно вообще.
venmud 22 марта 2018 | 10:27
Значит все-таки думают об народе, суки.
supergidius 22 марта 2018 | 10:37
Вот и чудненько.Не страхуюсь года 3. Штраф 500р,да и то не каждый год.
kail34 22 марта 2018 | 10:45
А этот Вострецов не из ЛДПР? Это у них всегда свербит в заднице?
kraft901801 22 марта 2018 | 10:52
Может и правильно, что не поддержали. По мне так лучше дифференцированную шкалу штрафов в зависимости от места поимки нарушителя. Одно дело ездить в глубинке, другое - в мегаполисе. Риски разные.
Еще-бы повсеместно весовых рамок наставили - ловить за перегруз.