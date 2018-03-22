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09:31, 22 марта 2018

Роскосмос отправит на металлолом элементы девяти ликвидированных межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»

Заказ на утилизацию опубликован на сайте госзакупок. Цена контракта около 10 миллионов рублей, сообщает «КоммерсантЪ». Сейчас ракеты хранятся на Воткинском заводе в Удмуртии.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 09:36

Ага. ликвидированных.... писали бы прямо - сгнили.

vezdehod 22 марта 2018 | 09:44

То. что успели с неё ценное сняли - отправили в металлолом.

kir_pich_101 22 марта 2018 | 09:48

vezdehod: Чего-то не скрепно.
Надо было собрать из девяти монстра и возить на парад 9 мая.

sandro_007 22 марта 2018 | 09:48

Перекуем мечи на орала.

sedoff 22 марта 2018 | 10:05

Роскосмос - главный поставщик металлолома в России.

pusto1 22 марта 2018 | 10:20

russkie_za_sverjenie: как может чугун сгнить, впрочем как и взлетать :)

nik213 22 марта 2018 | 09:37

"отправит на металлолом"
А как же "Перекуём мечи на орало"?

scorpio_ 22 марта 2018 | 09:48

nik213: Сейчас мечи и орала производит Сызранский завод резинотехнических изделий.

vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 09:40

Ну да, сейчас же есть "Звезда Смерти" и Световые Мечи, которые Владимир Владимирыч на презентации показывал, поэтому все "Тополя" и прочие берёзки - в утиль.

olegleon 22 марта 2018 | 09:40

а продать не пробовали? и деньги бы ещё получили, а не потратили

vilingrad 22 марта 2018 | 09:44

На помойку в Волоколамске...

ha12raz 22 марта 2018 | 09:47

Люди за металлолом деньги дают, а эти дают за то, чтобы его забрали.

Простой пример, как сидя на жопе и имея госимущество, рубить бабло.

komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 09:47

Кстати, про ракеты
Подводная лодка Hartford военно-морских сил США во время отработки сценария нанесения ударов по России проиграла льдам Арктики. Субмарина застряла в ходе тактических учений сил НАТО между Аляской и Россией.
Планировалось, что две подводные лодки Hartford и Connecticut всплывут и нанести условный удар по противнику. Оба судна оснащены «стелс-технологиями», вооружены крылатыми ракетами и являются гордостью военно-морского флота Соединенных Шатов

pusto1 22 марта 2018 | 10:24

komiccap_nkvd: они хотя бы пытались, наши давно попилили.

peresvet73 22 марта 2018 | 09:48

Под мультяшки и громкий трёп Путина с трибун, компрадорская, колониальная власть ликвидируют последнее оставшееся в РФ ядерное оружие.

lager23 22 марта 2018 | 09:48

Чугун - это хорошо, а много чугуна ещё лучше!

from_russia_with_boyaryshnik 22 марта 2018 | 09:49

Дебилизм ! Мордор сначала делает ракеты пачками , а затем их распиливает. Теперь завалят склады псевдо гиперзвуковым оружием , потом его растащат по сараям. Что у тебя с головой , расеюшка ????

wuwer 22 марта 2018 | 09:52

Ну да ... куда ещё свозить радиоактивное дерьмо...
в Воткинск...ну не на дачу же Шойгу - у него падога только от китайских фонариков должна светится

dr_botov 22 марта 2018 | 10:28

Недокосмос хоть на металлоломе копейку заработает.

rash 22 марта 2018 | 10:45

А в чём, собственно, новость?

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