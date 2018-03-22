Левин: Решение редакций отказаться от работы с Госдумой или отдельными депутатами противоречит важнейшей задаче прессы
Об этом заявил глава комитета по информационной политике Леонид Левин. По его словам, работа журналистов заслуживает уважения и «наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия».
Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата Слуцкого. Нарушений в действиях депутата не нашли.
После решения комиссии РБК объявило, что отзывает своих корреспондентов из Госдумы. Так же поступил телеканал «Дождь». Газета «Коммерсантъ» объявила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике. О солидарности с журналистками, пострадавшими от Слуцкого, заявила радиостанция «Эхо Москвы».
Проблема домогательств гораздо шире и не ограничивается лишь приставаниями к журналисткам, считает со-основатель проекта взаимопомощи женщинам Алёна Попова. Вчера у Госдумы прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать обвинения в адрес Слуцкого.
Комментарии6
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russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 09:33
Ну, разумеется, такие как Левин будут решать, чем заниматься прессе и какие у нее задачи. Редакции имеют право отказываться - это их дело.
luger_max_otto 22 марта 2018 | 09:33
У вас, господа депутаны, воняет. Пользуйтесь проститутками из РТР и ОРТ.
olegleon 22 марта 2018 | 09:34
"с требованием расследовать обвинения в адрес Слуцкого"
ГД уже расследовала. теперь в суде можно расследовать.
askol2016 22 марта 2018 | 09:34
А что еще, кроме минета, может предложить Дума журналисткам?
s_gitin 22 марта 2018 | 09:35
А мне кажется, что действия Думы противоречат важнейшим задачам представительской власти... :-(((
volvic 22 марта 2018 | 09:35
Да бросьте вы, у нас в Госдуме давно ничего не происходит и никаких задач у прессы там нет.