Левин: Решение редакций отказаться от работы с Госдумой или отдельными депутатами противоречит важнейшей задаче прессы

Об этом заявил глава комитета по информационной политике Леонид Левин. По его словам, работа журналистов заслуживает уважения и «наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия».

Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата Слуцкого. Нарушений в действиях депутата не нашли.

После решения комиссии РБК объявило, что отзывает своих корреспондентов из Госдумы. Так же поступил телеканал «Дождь». Газета «Коммерсантъ» объявила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике. О солидарности с журналистками, пострадавшими от Слуцкого, заявила радиостанция «Эхо Москвы».

Проблема домогательств гораздо шире и не ограничивается лишь приставаниями к журналисткам, считает со-основатель проекта взаимопомощи женщинам Алёна Попова. Вчера у Госдумы прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать обвинения в адрес Слуцкого.