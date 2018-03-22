Левин: Решение редакций отказаться от работы с Госдумой или отдельными депутатами противоречит важнейшей задаче прессы
Об этом заявил глава комитета по информационной политике Леонид Левин. По его словам, работа журналистов заслуживает уважения и «наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия».
Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны депутата Слуцкого. Нарушений в действиях депутата не нашли.
После решения комиссии РБК объявило, что отзывает своих корреспондентов из Госдумы. Так же поступил телеканал «Дождь». Газета «Коммерсантъ» объявила, что не будет взаимодействовать со Слуцким и комиссией по этике. О солидарности с журналистками, пострадавшими от Слуцкого, заявила радиостанция «Эхо Москвы».
Проблема домогательств гораздо шире и не ограничивается лишь приставаниями к журналисткам, считает со-основатель проекта взаимопомощи женщинам Алёна Попова. Вчера у Госдумы прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать обвинения в адрес Слуцкого.
Комментарии3
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opiatnovyi63 22 марта 2018 | 09:30
НАДО ЖЕ,всё перевернул с ног на голову!
piter_ug 22 марта 2018 | 09:33
//противоречит важнейшей задаче прессы//
Самой важной задачей прессы является свой участок работы по формированию гражданского Общества.
Работа с дурдомом ни с какого боку тут не стояла.
apels 22 марта 2018 | 09:34
Значит решение отказаться работать с Дурой противоречит... А нападать на журналисток - норм. Чудеса!