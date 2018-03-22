МЧС: Вблизи мусорных полигонов нет превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ
В Волоколамске, где вчера за медицинской помощью обратились больше 50 человек, круглосуточно работает оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил жителей Волоколамска, что берёт ситуацию с полигоном под личный контроль. Вчера возмущённые жители Волоколамска пытались избить главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и забросали снежками самого Воробьёва.
Комментарии24
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post_v 22 марта 2018 | 09:08
теперь у Путина свой разъезд Дубосеково 2.0.
"Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва"
ajsenev 22 марта 2018 | 09:09
А как с экологией на Рублевке? Очень беспокоюсь за здоровье наших лидеров.
post_v 22 марта 2018 | 09:14
ajsenev:
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а черт его знает, сколько там у них мусора навалено за заборами высотой 6 метров!
alxab 22 марта 2018 | 09:16
МЧС говорит: Всё в порядке! Нет вредных веществ. Дети обратились в больницу из хулиганских побуждений.
Ждем ответа от РПЦ: Господь терпел и нам велел. Смирение!
Ответ от ОМОН: Граждане разойдитессь с проезжей части, не мешайте проезду мусоровозов!
tvitov66 22 марта 2018 | 09:22
Не понимаю почему этих милейших граждан, что сами перевыбрали себе старого царя, не обложат доп. налогом - сероводород это тоже газ! Он денег стоит и даже не плохо горит! А газ это ДОСТОЯНИЕ РОССИИ на которое эти холопы не благодарные катят бочку
luger_max_otto 22 марта 2018 | 09:30
Угу. А для контроля- переместить туда семьи МЧСовского начальства. А то есть у меня подозрения, что это ПДК для населения, на которое плевать, а не для элитной сволочи.
lager23 22 марта 2018 | 09:10
И пошло зомбирование с имитацией кипучей деятельности!
Превышения нет...., дышите глубже.... всё хорошо...инаугурация...Путен... всё хорошо... вы счастливы!
ha12raz 22 марта 2018 | 09:11
Гы-гы-гы.........
tvitov66 22 марта 2018 | 09:25
ha12raz: вам гы-гы, а холопы совершенно бесплатно дышат газом и еще возмущаются качеством!
ugas 22 марта 2018 | 09:12
Кремлевских обитателей срочно переселить в Волоколамск, и результаты изменятся.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 09:19
ugas: Вечно от Вас один экстремизм!
rampa 22 марта 2018 | 09:30
platonnekafrin: ничЁ не экстремизм. Мало ли какая экология в Кремле. Небось и не проверяют. А тут уже МЧС и Росчеготонадзор все проверили - все замечательно, жить хорошо. О кремлевских тоже заботиться нужно
viktorflach 22 марта 2018 | 09:14
Да кто бы сомневался?! Конечно же нет, более того: полигоны благоУХАЮТ!
sbk 22 марта 2018 | 09:20
Я полагаю там везде свежий горный воздух.
Даже местами озон.
Глупые граждане не понимают, что травят их Обама и Трамп через какие-то пока неизвестные механизмы.
wuwer 22 марта 2018 | 09:20
Волоколамск не Лондон
Здесь можно сразу включать на всю катушки демократизаторы омоновские
venmud 22 марта 2018 | 09:21
Да, что ж это твориться?! Вредные холопы клевещут на честных бояр. Наверняка агенты английских шпионов руку с деньгами приложили.
nikruchev 22 марта 2018 | 09:22
Напомнило рассказ Зощенко в исполнении Филипенко про угарную печку.
canary 22 марта 2018 | 09:22
нет превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ
откуда же воняло и травило?
marina27 22 марта 2018 | 09:27
canary: Так детки с баллончиками баловались.
sasass 22 марта 2018 | 09:26
Серых птиц , вроде Воробьевых , не надо ставить на высокие должности...
alo0000 22 марта 2018 | 09:26
Если нет превышений, то где посадки за нападение с применением "коктейля холодова" на губернатора-миллиардера и главу-мультимиллионера?
old44 22 марта 2018 | 09:27
"Сидим. Нюхаем.
Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати,— казначей.
Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.
Председатель понюхал и говорит:
— Нету. Не ощущается. Идёт тёплый дух, и только.
Казначей, жаба, говорит:
— Вполне отличная атмосфера. И нюхать её можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный."
Зощенко
bmrt 22 марта 2018 | 09:28
Соврамши, не покраснеем - девиз этой путинской конторы.
putin_itogy 22 марта 2018 | 09:29
РПГ путина в действии..
А теперь, Пучков, докажи -
построй свою жилую "пагоду", прямо возле Ядрово,
и живи!