МЧС: Вблизи мусорных полигонов нет превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ

В Волоколамске, где вчера за медицинской помощью обратились больше 50 человек, круглосуточно работает оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил жителей Волоколамска, что берёт ситуацию с полигоном под личный контроль. Вчера возмущённые жители Волоколамска пытались избить главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и забросали снежками самого Воробьёва.