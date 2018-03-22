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09:00, 22 марта 2018

Великобритания пытается убедить другие европейские страны последовать своему примеру и выслать российских дипломатов

Как пишет Bloomberg, для этого Лондон делится со своими партнерами разведданными по «делу Скрипаля». Британский премьер Тереза Мэй на сегодняшнем саммите ЕС в Брюсселе намерена предупредить остальных лидеров союза об угрозе для всей Европы, исходящей от России. Об этом Bloomberg рассказал высокопоставленный британский чиновник. Лондон рассчитывает убедить европейские страны тоже выслать российских дипломатов. Для Мэй это станет доказательством своего влияния в ЕС, отмечает агентство. Способность убедить партнеров покажет, что Великобритания может положиться на Европу даже после выхода из Евросоюза. Пока же, однако, европейские правительства согласны только на «относительно мягкое заявление» и не готовы присоединиться к обвинениям в адрес России.
Великобритания считает Россию виновной в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23 российских дипломата, Москва пообещала ответить тем же. Россия все обвинения отрицает. Накануне на встрече с зарубежными послами представители российского МИДа и Минобороны де-факто возложили ответственность за отравление на Британию, сообщает «Коммерсант».

Комментарии

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romashka__ 22 марта 2018 | 09:10

Евросоюз дорого заплатит за свою нерешительность.

danko_klisma 22 марта 2018 | 09:19

romashka__: откуда ты знаешь мордашка???

vinibi 22 марта 2018 | 09:22

danko_klisma: Об этом ей рассказала ваша ублюдочная пригожинская мамаша, когда вас из дерьма в очередной раз мразей клонировала!!!

danko_klisma 22 марта 2018 | 09:24

vinibi: а вас, кокломорда?

opiatnovyi63 22 марта 2018 | 09:26

danko_klisma: Очевидно,Россия сама себя загоняет в очередной тупик!ЧМО из плдворотни никогда не успокоится, для него самое главное гадить и гадить в отношении стран, где люди живут хорошо!

danko_klisma 22 марта 2018 | 09:29

opiatnovyi63: очевидно, клокломорда.

telaviv001 22 марта 2018 | 09:34

opiatnovyi63: а где они живут хорошо?

lager23 22 марта 2018 | 09:27

danko_klisma: прекрати эти заигрывания, мой друг!

Твой Герман.

olegleon 22 марта 2018 | 09:22

romashka__: Евросоюз требует фактов, а Британия отказывается их предоставить, заявляя "поверьте нам на слово"

vinibi 22 марта 2018 | 09:24

olegleon: Обелять и вылизывать воровско-преступную власть кремля---вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

avista__ 22 марта 2018 | 09:27

vinibi: Случай со Скрипалём - это один в один картинка с Боингом на Донбассе. Сюжет тот же: вначале чудовищное преступление и затем отработанная схема обвинений. Далее ждём фейков из соцсетей.

alo0000 22 марта 2018 | 09:28

romashka__: Любишь их любишь, а они не на что не годны! Да?

accyapa 22 марта 2018 | 09:10

Пошли на хрен паскуды! Своих граждан имеем право убивать когда угодно и где угодно.

ai65_qi60 22 марта 2018 | 09:22

accyapa: Ты правильно изложил позицию России в отношении своих граждан! Только единственное уточнение: "Россия своих граждан имеет право убивать когда угодно и где угодно , БЕЗ СУДА и СЛЕДСТВИЯ."

estamp 22 марта 2018 | 09:19

Лондон делится со своими партнерами разведданными по «делу Скрипаля». 
---
Т.е. какие-то сказки им на ушко шепчет.
А должно делиться объективными данными следствия. И не с "рартнерами", а с судом

lager23 22 марта 2018 | 09:25

Госпожа Мэй в данном случае бессильна, с задачей изоляции и новыми санкциями путинизм справляется исключительно своими силами... европейские дебаты здесь неуместны!

jblack2 22 марта 2018 | 09:26

Британия выходит их ЕС, её попытки втянуть другие европейские страны в провокационную травлю России тем паче выглядит идиотизмом...

volandvovan 22 марта 2018 | 09:26

Всех дипломатов срочно на Родину- зачем нам дипломаты в стане врага...-скоро ить остальных травить начнут Наших...

komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 09:28

Пусть высылают всех дипломатов. Мы тоже вышлем всех. В чем тут прибыль?

ai65_qi60 22 марта 2018 | 09:28

Думаю Европе не очень волнительно то, что Россия убивает своих граждан без суда и следствия. Их волнует то, что убивая своих граждан на территории другого государства, Россия убивает и граждан другой страны. И теперь, мы можем полностью оценить насколько человеческие жизни в Европе имеют реальную цену, а не популисткую!

vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 09:29

А на фига нам эта Великобритания, если у нас опять есть Путин?
Путин есть - ума...ОЙ! Великобритании - не надо!

sasass 22 марта 2018 | 09:33

Из ЕС перестать уходить ,а потом уж убеждать...

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