Великобритания пытается убедить другие европейские страны последовать своему примеру и выслать российских дипломатов

Как пишет Bloomberg, для этого Лондон делится со своими партнерами разведданными по «делу Скрипаля». Британский премьер Тереза Мэй на сегодняшнем саммите ЕС в Брюсселе намерена предупредить остальных лидеров союза об угрозе для всей Европы, исходящей от России. Об этом Bloomberg рассказал высокопоставленный британский чиновник. Лондон рассчитывает убедить европейские страны тоже выслать российских дипломатов. Для Мэй это станет доказательством своего влияния в ЕС, отмечает агентство. Способность убедить партнеров покажет, что Великобритания может положиться на Европу даже после выхода из Евросоюза. Пока же, однако, европейские правительства согласны только на «относительно мягкое заявление» и не готовы присоединиться к обвинениям в адрес России.

Великобритания считает Россию виновной в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23 российских дипломата, Москва пообещала ответить тем же. Россия все обвинения отрицает. Накануне на встрече с зарубежными послами представители российского МИДа и Минобороны де-факто возложили ответственность за отравление на Британию, сообщает «Коммерсант».