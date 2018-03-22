Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян

Министр напомнил, что российская сторона уже это сделала. С 2017 года граждане 18 стран, в том числе, Северной Кореи, могут подать заявку на получение бесплатной электронной визы. Она даёт возможность посетить Приморье, Камчатку и Сахалинскую область.