Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян
Министр напомнил, что российская сторона уже это сделала. С 2017 года граждане 18 стран, в том числе, Северной Кореи, могут подать заявку на получение бесплатной электронной визы. Она даёт возможность посетить Приморье, Камчатку и Сахалинскую область.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blahovdav 22 марта 2018 | 08:56
Все таки это был далеко не первый самолет из Аргентины...А безвизовый режим в Лугандонию действует??
angrew 22 марта 2018 | 08:58
Видимо, скоро переезд в Северную Корею будет рассматриваться как удачная эмиграция...
tag188 22 марта 2018 | 09:11
Министр по развитию Дальнего Востока предложил КНДР упростить визовый режим для россиян
=================================
После этого, конечно, Дальний Восток начнет развиваться невиданными темпами. Это как раз то, чего катастрофически не хватало для развития ДВ.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 09:12
Немного не ясно как будет называться новая страна, но, самое главное, кто из двух пожизненных будет самым пожизненным?
ha12raz 22 марта 2018 | 09:13
Расеяне могут занести в Сев.Корею заразу......идею пучхэ.
Она гораздо заразнее чучхэ.
doxerom 22 марта 2018 | 09:14
Еще одно подтверждение того, что совок был ублюдочным. Оказывается на Камчатку можно не только своим, но и всем без разбору. Так что же вы мозги людям морочили со всеми вашими запретами, когда родственника пригласить в гости на недельку, можно было только побегав за спецпропуском.
ilja13 22 марта 2018 | 09:25
Очень креативный министр. Ему надо бы ещё озаботиться проблемой визового режима с государством Папуа Новая Гвинея! Столько дел, столько дел....))))))
ivar1964 22 марта 2018 | 09:32
Отличная идея! И создать бесплатные курсы изучения "чучхе", дабы впоследствии применить это прогрессивное учение на всей необъятной территории России.
tks 22 марта 2018 | 09:33
Вот дебил.