Массовая забастовка работников транспорта пройдёт сегодня во Франции
К ней присоединятся сотрудники аэропортов и компании Air France. Сегодня будут отменены около 40 процентов авиарейсов. Из-за забастовки «Аэрофлот» отменил 2 рейса между Москвой и Парижем.
Комментарии1
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varlam59 22 марта 2018 | 09:14
Ну вот, а нам прозападная публика врёт, что на Западе рай и благополучие. А забастовки показатель ущербности, а не примера для подражания их системе.
А вот новость из Арктики:
"Подлодка ВМС США застряла во льдах Арктики при отработке «ударов по России»"
Вмёрзла в лёд несчастная. Льды на стороне России))