В Центризбирком до сих пор продолжают поступать обращения по поводу прошедших президентских выборов
За 2 дня после голосования принято не менее 20 тысяч сообщений. Большая часть из них – вопросы и уточнения, сообщает РБК. Всего за время работы информационно-справочного Центра ЦИК поступило около 240 тысяч сообщений. Это рекордное количество за всю историю президентских кампаний.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nns33 22 марта 2018 | 09:09
Всего за время работы информационно-справочного Центра ЦИК поступило около 240 тысяч
сообщений. Это рекордное количество за всю историю президентских кампаний ====== а в чём смысл этих обращений,сказать не надо?
pepetz 22 марта 2018 | 09:12
"За 2 дня после голосования принято не менее 20 тысяч сообщений"
Всех судить за экстремизм.
canary 22 марта 2018 | 09:13
по какому поводу?