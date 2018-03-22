В Центризбирком до сих пор продолжают поступать обращения по поводу прошедших президентских выборов

За 2 дня после голосования принято не менее 20 тысяч сообщений. Большая часть из них – вопросы и уточнения, сообщает РБК. Всего за время работы информационно-справочного Центра ЦИК поступило около 240 тысяч сообщений. Это рекордное количество за всю историю президентских кампаний.