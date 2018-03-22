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08:46, 22 марта 2018

Затраты на реализацию экономических инициатив Путина могут достичь 20,5 триллионов рублей в ближайшие 6 лет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на экономистов Росбанка. По подсчётам экспертов, покрыть эти затраты можно при условии сокращения оборонных и социальных расходов. Положительный эффект от реформ проявится не ранее, чем через 5 – 10 лет. В своём послании Путин говорил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в новые «майские указы».

Комментарии

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from_russia_with_boyaryshnik 22 марта 2018 | 08:51

Надо резко повысить налоги , чтобы каждый росиянец прочувствовал до дополнительной хромосомы величие сверхдержавы !

chubuk 22 марта 2018 | 09:00

from_russia_with_boyaryshnik: Надо увеличить подоходный до 20%, чтобы те, кто дружно голосовал за Путина, не словом, а рублем подтвердили свой выбор; ну а те, кто голосовал против или игнорировал выборы. получили хотя бы моральное удовлетворение от своего решения. Таким образом все будут довольны.

polba 22 марта 2018 | 09:17

chubuk: Лучше не до 20%, а до 50%, как в США с Францией, или до 60% как в Швеции с Данией.

tvitov66 22 марта 2018 | 09:31

polba: да чо там, весь проклятый Запад платит по 146% налогов, только дурные семьи ПУтриотов от туда не вылазят, усмановы с дерирыбками становятся их налоговыми резидентами, потому что страдают и терпят

chubuk 22 марта 2018 | 09:31

polba: Ну это перебор... Впрочем можно возродить налог "на яица"))).

olegleon 22 марта 2018 | 09:25

chubuk: чудик, те, кто голосовал за Путина, т.е. пенсионеры и бюджетники, или вообще не платят НДФЛ, или за них платит бюджет.
поэтому то власть и может спокойно повысить налог, т.к. это повышение не затронит её электорат

alo0000 22 марта 2018 | 09:22

from_russia_with_boyaryshnik: Ничего, напряжемся всем миром, "мостовые переходы и другие подобные объекты" (ВВП) построим и будет нам полное счастье! "Вот чего ты хочешь!? Я хочу, чтобы во всем мире победил коммунизм". Макаревич, ау!

rsilk 22 марта 2018 | 09:26

from_russia_with_boyaryshnik: Только привыкнешь к плохой жизни, а она становится еще хуже!

apels 22 марта 2018 | 08:54

Обсуждать просто нечего. Прежние указы не выполненны :) Уровень 12-ого года! Никакой программы Путин не представил. Выступление - просто трепотня :)

semper_fidelis 22 марта 2018 | 08:59

apels: from_russia_with_boyaryshnik: Скачите, месопотамец поднепровский, скачите, не отвлекайтесь.

pepetz 22 марта 2018 | 09:16

semper_fidelis: Скачите, месопотамец поднепровский, скачите, не отвлекайтесь.

А ты пиготовься карманы выворачивать.

tvitov66 22 марта 2018 | 09:33

pepetz: карманы у таких зашиты и шнуков не положено

kara 22 марта 2018 | 08:57

а у других экспертов нельзя спросить?

na555 22 марта 2018 | 09:27

kara: Можно, но сумма распила увеличится.

haldey 22 марта 2018 | 08:57

Либералы никак не успокоются! Давайте разоружимся, КАЦ предлагает сдаться! Мы уже это хлебали полной ложкой! Вы в 90-е уничтожили ВС России и что, наступило благоденствие? Да только благодаря развалу ВС мы не могли навести порядок в Чечне! Мы получили НАТО рядом с нашими границами! Страна разваливалась!

(комментарий скрыт)

lager23 22 марта 2018 | 09:18

haldey: вы перепутали причинно-следственные связи, так как экономика создаёт армию, а не наоборот..

lisitsa1962 22 марта 2018 | 09:22

lager23: Он - военпенс (как сам о себе писал)и, подозреваю, замполит в отставке. Так что не стоит ждать от него понимания причинно-следственных связей

wuwer 22 марта 2018 | 09:26

haldey: А там нужен был кому-то порядок?
Московские бизьнесмены и экономические представители воюющих кланов весьма благотворно сотрудничали друг с другом...дивиденты на крови ну очень большие

angrew 22 марта 2018 | 09:00

А зачем нужны экономические реформы, если сокращаются социальные расходы?

tvitov66 22 марта 2018 | 09:35

angrew: что бы встать с колен не отрывая от пола локтей

ihor_syvoryj 22 марта 2018 | 09:02

Путин - 201∞!

Для дураков не нужен нож.
Им с три короба наврёшь -
И делай с ними
Что хошь!

ha12raz 22 марта 2018 | 09:05

Экономическая инициатива по ограблению населения......так она действует.
Неужели медленно ?

glius 22 марта 2018 | 09:06

Если обсуждать и анализировать каждую болтовню, "господина соврамши", то времени не хватит. Российская политика давно стала хлестаковщиной в реальности.

canary 22 марта 2018 | 09:08

о новых целях по модернизации российской экономики,

Вообще-то, вначале программа, а потом выборы. У нас-комедия, ни один из кандидатов не ознакомил со своей программой конкретных действий, декларирование каких-то лозунгов на дебатах ( идиотическом спектакле) не в счёт.

zax Александр Владимирович Захаркин 22 марта 2018 | 09:09

враги РФ замастырили свалку и газуют, чтоб снизить авторитет всенародноизбранного...?

platonnekafrin 22 марта 2018 | 09:09

Никаких моих денег не хватит...

tuchka51 22 марта 2018 | 09:10

Сокращение оборонных расходов? Изыди антихрист! А вот социалочку ужать:)

lager23 22 марта 2018 | 09:15

В своём послании Путин говорил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в новые «майские указы».
----------
В Росбанке не учли, что Путен пошутил, и с новыми указами будет тоже, что и со старыми..ведь президент у нас блистательный юморист!

ugas 22 марта 2018 | 09:25

lager23: Не соглашусь - с юмором у него тоже хреновато. Только языком молоть...

woodworld 22 марта 2018 | 09:24

И так уже 20 лет...

na555 22 марта 2018 | 09:25

Цель распилить 20,5 триллионов рублей. Осталось только определить где взять такую сумму.

russky77 22 марта 2018 | 09:31

Надо бы накинуть еще процентов 80 на распил

nikolashin2017 22 марта 2018 | 09:33

Задачи шестилетки: что удивило экономистов в послании Путина
ЭКОНОМИКА
Обеспечить такое финансирование не удастся, если расходы консолидированного бюджета останутся на уровне 34% от ВВП, утверждают экономисты. По их подсчетам, покрыть эти затраты можно за счет бюджетного маневра в широком понимании, потребующего четырех элементов — сокращения социальных расходов (на 7,8 трлн руб. за шесть лет), сокращения расходов на оборону (на 6 трлн руб.), увеличения доходов (на 4 трлн руб.) и ослабления бюджетного правила, которое позволит высвободить остающиеся 2,7 трлн руб. (450 млрд руб. ежегодно).
Подробнее на РБК:

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