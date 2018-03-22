Затраты на реализацию экономических инициатив Путина могут достичь 20,5 триллионов рублей в ближайшие 6 лет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на экономистов Росбанка. По подсчётам экспертов, покрыть эти затраты можно при условии сокращения оборонных и социальных расходов. Положительный эффект от реформ проявится не ранее, чем через 5 – 10 лет. В своём послании Путин говорил о новых целях по модернизации российской экономики, которые вскоре должны оформиться в новые «майские указы».