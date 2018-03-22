Николая Саркози предъявлены обвинения в коррупции в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года
Экс-президент будет на свободе, но под судебным контролем. Эта мера пресечения аналогична подписке о невыезде.
Ранее Саркози был допрошен. Свою вину он не признаёт.
Комментарии2
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romashka__ 22 марта 2018 | 08:45
Почему не Путина?
varangian2011 22 марта 2018 | 08:49
Деяния Саркози по сравнению с Путеным просто детское мелкое шаловство. И кто-то еще надеется на честные выборы в этой стране?