Великобритания уговаривает ключевых союзников в Европе последовать её примеру и выслать российских дипломатов
С этой целью Лондон делится с ними разведданными по делу Скрипаля, сообщает агентство Bloomberg. Оно ссылается на информированные источники. По данным агентства, сегодня на саммите ЕС в Брюсселе Мэй предупредит остальных лидеров Союза «о том, что Россия представляет угрозу для всей Европы».
Комментарии11
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andreykochnev 22 марта 2018 | 08:42
ДоСТОЙный ОТВЕТ в ответ !!!
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
savushkinskiy_troll 22 марта 2018 | 08:43
Великобритания уговаривает ключевых союзников в Европе
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брекзит
vezdehod 22 марта 2018 | 08:49
Владимиру Владимировичу всё до Фонаря - он продлил себе "Мандат" грести Россией ещё на Шесть лет.
zor 22 марта 2018 | 08:54
vezdehod: России продлили срок на 6 лет.
vasyakirin 22 марта 2018 | 08:42
Нет! не верю!
Ни какой угрозы Европе РФ не представляет!
Ну разве что Воронежу...
art_ 22 марта 2018 | 08:44
Тут кто кого - холодная война с ВБ (Западом?) практически налицо
zolingen 22 марта 2018 | 08:51
Обьединяться им надо, по одиночке путин зм не одолеть,далеко зашло.
ivan127_4 22 марта 2018 | 08:59
в Брюсселе Мэй предупредит остальных лидеров Союза «о том, что Россия представляет угрозу для всей Европы».
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Эхом из 90-х: "Мы партнёры...."
max3446 22 марта 2018 | 09:02
В Министерстве иностранных дел России обвинили власти США в том, что они обладают информацией о том, кто сбил малазийский "боинг" MH-17 в небе над Донбассом, но скрывают её. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
apels 22 марта 2018 | 09:09
max3446: В суде посмотрит :) Суд в Гааге. США предоставили снимки следственной комиссии. Суд, как минимум, допросит следователей, которые видели разведснимки США.
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 09:08
Давно пора, в особенности Каклоине! Каклоинцы разорвите с агрессором-террористом все отношения и запретите своим каклоинцам посещать и работать в стране агрессоре! Пшехия запретите транзит через свою территорию агрессивно-террористический русский газ, разорвите с Россией все отношения, будьте солидарны с Мелкобританией!