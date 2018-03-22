Великобритания уговаривает ключевых союзников в Европе последовать её примеру и выслать российских дипломатов

С этой целью Лондон делится с ними разведданными по делу Скрипаля, сообщает агентство Bloomberg. Оно ссылается на информированные источники. По данным агентства, сегодня на саммите ЕС в Брюсселе Мэй предупредит остальных лидеров Союза «о том, что Россия представляет угрозу для всей Европы».