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08:32, 22 марта 2018

Госдума рассмотрит меры по борьбе с уклонистами

Сегодня комитет по обороне обсудит поправки единоросса Андрея Красова. В случае принятия законопроекта призывники, не получившие повестки, должны будут самостоятельно являться в военкоматы, сообщает РБК. По сведениям издания, комитет рекомендует депутатам поддержать законопроект в первом чтении. Ранее предложения Красова были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По действующему закону повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку.

Комментарии

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sergeev67 22 марта 2018 | 08:37

А как человек узнает, что он призывник?

benin_papa__ 22 марта 2018 | 08:41

sergeev67:
По факту рождения в ареале "встающих с колен".

sarov 22 марта 2018 | 08:42

sergeev67: Это напоминает анекдот. = Задержавшийся на прогулке ребенок должен идти в морг. Мама туда обязательно позвонит!

vezdehod 22 марта 2018 | 08:46

После 18 марта 2018 года в России, по моему. не осталось Ни одного "уклониста" - кроме. так называемой "Пятой колонны".

compare 22 марта 2018 | 09:07

vezdehod: да вы,не "вездеход",а настоящий "бульдозер без мозгов")))))))))))))))))

vla7815 22 марта 2018 | 08:46

Т.е. теперь человек сам должен будет одевать себе на шею ярмо служения путину и комарильи.

semper_fidelis 22 марта 2018 | 09:04

vla7815: Украинец, по-русски будет "кАмарилья". А ещё вы, шумерцы на передержке, палитесь на "путине".

ha12raz 22 марта 2018 | 08:50

Все, совершившие проступок, обязаны сами явиться в полицию и сесть , в противном случае срок будет удвоен.

Подумавшие совершить проступок, обязаны подать рапорт в полицию по месту жительства, в противном случае посадят.

pusto1 22 марта 2018 | 08:53

будет из уклонистов десантников делать, удачи ему

angrew 22 марта 2018 | 08:53

Винтовка и вещмешок должны стоять в коридоре. И главное- высыпаться! Ведь завтра может быть война.

i_c_e 22 марта 2018 | 08:59

Началось. Это после намёков на плавный переход к контрактной службе. Интересно посмотреть что планируется если в день своего 18-летия гражданин не появился в военкомате.
Почему-то до выборов такие идеи озвучены не были широкой общественности.

rosta 22 марта 2018 | 09:02

У агрофюрера Лукашенко давно так.

kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 09:03

Еще один шаг в великом прорыве...

gazer59 22 марта 2018 | 09:08

Алло?.. Это военкомат?.. Вы меня не вызывали случайно?.. Чижиков Игорь Семенович... Да, обязанный, младший лейтенант... Hу, я не знаю. Может, я уклоняюсь или не явился раньше. - М.Жванецкий

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