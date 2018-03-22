Госдума рассмотрит меры по борьбе с уклонистами

Сегодня комитет по обороне обсудит поправки единоросса Андрея Красова. В случае принятия законопроекта призывники, не получившие повестки, должны будут самостоятельно являться в военкоматы, сообщает РБК. По сведениям издания, комитет рекомендует депутатам поддержать законопроект в первом чтении. Ранее предложения Красова были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По действующему закону повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку.