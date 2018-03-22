Правительство вернулось к обсуждению вопроса о повышении НДФЛ

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. По данным издания, на совещании премьера Медведева речь шла о повышении ставки до 15 процентов с введением не облагаемого минимума. Как сказал один из собеседников газеты, окончательного решения, но консенсус достигнут. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры. Однако пока это только предложения, решения будут приняты позже.