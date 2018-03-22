Правительство вернулось к обсуждению вопроса о повышении НДФЛ
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. По данным издания, на совещании премьера Медведева речь шла о повышении ставки до 15 процентов с введением не облагаемого минимума. Как сказал один из собеседников газеты, окончательного решения, но консенсус достигнут. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры. Однако пока это только предложения, решения будут приняты позже.
Комментарии20
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wurm 22 марта 2018 | 08:36
А прогрессивная шкала так и не рассматривается?
georg100 22 марта 2018 | 08:41
Будет им Волоколамский бунт в рамках всей страны.
vezdehod 22 марта 2018 | 08:43
Все решения будут приниматься после инаугурации "самоназначенца" 7 мая 2018 года.
lisitsa1962 22 марта 2018 | 09:17
georg100: Будет им Волоколамский бунт в рамках всей страны.
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Не будет. В стране Кущёвке Майданов не бывает. Найдут внешнеговрага - и успокоятся "в едином порыве"
olegleon 22 марта 2018 | 09:31
lisitsa1962: в большинстве стран мира не бывает Майданов. ну если не брать беднейшие страны Африки или Украину
brezhneput 22 марта 2018 | 09:32
wurm: Ещё и НДС до 22% собираются поднять, но об этом пока что не говорят открыто. Дело в том, что "могучая" Российская экономика с его растратами безумными и коррупцией - очень дорого выходит. вот и тянут последнее с народа. А интересно, вот они поднимут подоходный налог до 15%, а остальные налоги, которые платит работодатель снизят на 3% или нет? Ведь на сегодняшний день, работодатель в среднем платит 43% с зарплаты работника, а теперь стало быть 46%?
Вот я интересуюсь у народа, кто за кого голосовал, так многие говорят, что не ходили на выборы, т.к. не за кого голосовать, а те, кто ходили не голосовали за Путина. Разве что пенсионеры, элита и "урапатриоты" голосовали. Если так дело дальше пойдёт, то в России будет жопа.
Вот с телевизоров говорят, что в России противостояние с Западом, мол, если что, то будет применено ядерное оружие против Запада... Что за бред? Чиновники будут бомбить своих детишек и детишек своих приспешников живущих на Западе? Думаю - нет! Скорее, с таким правительством Россию ждёт сценарий Югославии.
olegleon 22 марта 2018 | 08:45
власть всё для своего электората делает. ведь пенсионеры и бюджетники, которые и голосовали за Путина, НДФЛ сами не платят
sparky 22 марта 2018 | 09:06
olegleon: У пенсионеров нет НДФЛ.
olegleon 22 марта 2018 | 09:29
sparky: нет. это я и написал. "не платят"
amebix 22 марта 2018 | 08:45
Я подозреваю, что повысят не только НДФЛ.
Но основное повышение будет после ЧМ по Футболу.
zolingen 22 марта 2018 | 08:48
Ну чего, переназначение прошло, ожно и налоги поднять
vla7815 22 марта 2018 | 08:52
Денег нет, " выборы" прошли и вот теперь все держитесь !!!!!!!!!!!!!!
from_russia_with_boyaryshnik 22 марта 2018 | 08:53
Полностью поддерживаю ! Узколобые даже будут рады !
lager23 22 марта 2018 | 09:04
Сначала бараны идут на выборы, затем на стрижку.... не думая, что в конечном итоге хозяин сделает из них сочный шашлык!
ilja13 22 марта 2018 | 09:04
"Экономический блок" правительства во главе с айфоном демонстрируют поистине экономические и финансовые чудеса. Более креативного ничего не могли придумать, великие "деятели"? Цифровая экономика, криптовалюта, модернизация, интернет даже в сортире - фуфло всё это получается, умеют только деньги отжимать, причём только с граждан.
maczyz 22 марта 2018 | 09:08
Уже можно поздравлять с началом удушения народа налогом.а особенно тех,76,6 поддержавших.удачи им!!!!!
tren 22 марта 2018 | 09:13
А за счет кого дружбанам потери возмещать?
Больше сока из сухофруктов!
goshan31 22 марта 2018 | 09:29
Ожидаемо. Закономерно.
fr312 22 марта 2018 | 09:31
Всё правильно,овцы проголосовали,пришло время их стричь !!!
morozovamaria 22 марта 2018 | 09:34
Выборы прошли - теперь можно!