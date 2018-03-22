Бригада узко направленных врачей будет работать в Волоколамском районе до разрешения ситуации с полигоном Ядрово
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Кроме этого в центре города установят табло, на котором в режиме реального времени будет отражаться анализ воздуха.
Вчера к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились 57 детей. Они жаловались на тошноту и головокружение.
Свалка Ядрово не является причиной госпитализации детей, заявил в эфире телеканала 360 министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. К центральной районной больнице, куда госпитализировали детей, пришли местные жители. Они едва не избили главу района и забросали снежками губернатора Андрея Воробьёва.
Комментарии6
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andy66 22 марта 2018 | 08:35
Узконаправленными бывает только излучение... врачи бывают узкоспециализированными
ku111ku 22 марта 2018 | 08:37
andy66: Узконаправленные это таджики и киргизы что ли?
moncegorskyi 22 марта 2018 | 08:38
Блин, что такое! Наше ФСЕ как раб на галерах уже 19 год, гребет и гребет... а бояре ленятся, ничего не хотят делать.. Вот незадача! Он так старается, но ему мешают вот эти с Оба... ой с Трампом вместе. Жаль бедного галериста.
luger_max_otto 22 марта 2018 | 08:46
Ну да. Массовые отравления не связаны. И вообще как они могут быть связаны, если свалка в нынешнем виде сделана в соответствии с предвыборными деяниями нашего всего?
echo_shar 22 марта 2018 | 08:49
Для этого нужно было забросать Воробьева снежками? ))
doxerom 22 марта 2018 | 09:19
Срочно, секретно.. Две цистерны духов Шанель не помогли. Пришлите два взвода попов с лампадами.