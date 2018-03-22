Бригада узко направленных врачей будет работать в Волоколамском районе до разрешения ситуации с полигоном Ядрово

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Кроме этого в центре города установят табло, на котором в режиме реального времени будет отражаться анализ воздуха.

Вчера к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились 57 детей. Они жаловались на тошноту и головокружение.

Свалка Ядрово не является причиной госпитализации детей, заявил в эфире телеканала 360 министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. К центральной районной больнице, куда госпитализировали детей, пришли местные жители. Они едва не избили главу района и забросали снежками губернатора Андрея Воробьёва.