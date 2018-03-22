Полиция американского Темпе обнародовала видео ДТП, в результат которого беспилотный автомобиль Uber сбил женщину

Она погибла. На кадрах с видео-регистратора видно, что авария произошла в тёмное время суток на слабоосвещённом участке дороги. Женщина переходила дорогу. В машине во время ДТП был водитель. Авария произошла во время тестирования машины. В связи с этим происшествием Uber приостановила тестирование беспилотников.