Полиция американского Темпе обнародовала видео ДТП, в результат которого беспилотный автомобиль Uber сбил женщину
Она погибла. На кадрах с видео-регистратора видно, что авария произошла в тёмное время суток на слабоосвещённом участке дороги. Женщина переходила дорогу. В машине во время ДТП был водитель. Авария произошла во время тестирования машины. В связи с этим происшествием Uber приостановила тестирование беспилотников.
Комментарии2
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stoned_fox 22 марта 2018 | 08:51
-Что с женщиной?
-Она погибла.
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 09:13
Есть информация, что русские хакеры взломали ПО дубера и совершили наезд на вумэн.