В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский

Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц», сообщает РИА Новости. По данным МВД, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег у банка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. По этому факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».