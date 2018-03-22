В Москве задержан бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский
Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Петрокоммерц», сообщает РИА Новости. По данным МВД, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег у банка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. По этому факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Комментарии3
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luger_max_otto 22 марта 2018 | 08:31
Подайте хоть кто- нибудь бывшему депутату Государственной Думы... Это он так побирался, да.
ivanbel 22 марта 2018 | 08:34
Отгадайте с трёх раз из какой партии Вадим Варшавский? Правильно, из Партии Жуликов и Воров.
ugolnikov 22 марта 2018 | 08:40
Это не тот ли варшавский что гендилер мерседес и владелец мерседесцентра на волгоградке?