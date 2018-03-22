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08:17, 22 марта 2018

Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека

Она оспаривает штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, рассказал «Ведомостям» юрист Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов. По мнению истца, решение Мещанского суда нарушает свободу распространения информации, которую. Гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека.

Комментарии

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doctorsvet 22 марта 2018 | 08:36

Молодцы,и правильно делают. Нужно создать вокруг властей Рашки атмосферу неприятия и презрения. А не выполнят решения суда-- в список Магницкого.

vezdehod 22 марта 2018 | 08:54

Там он, естественно. выиграет, но - Басманый суд отменит это решение .

canary 22 марта 2018 | 08:59

Ждем, когда Маск эту проблему решит, сделает глобальный спутниковый интернет от SpaceX. и, ведь, сделает ✌︎, хотя, кому-то это , и не понравится ))

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