Издательский дом «Коммерсантъ» заявил, что отказывается работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает своих журналистов из думы в знак несогласия с решением комиссии. Телеканал «Дождь» также приостанавливает работу в Госдуме, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на наведут порядок". 21 марта комиссия по этике рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны Слуцкого и не нашла никаких нарушений в поведении депутата.