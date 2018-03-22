Издательский дом «Коммерсантъ» заявил, что отказывается работать с депутатом Слуцким и комиссией Госдумы по этике
Ранее медиахолдинг РБК заявил, что отзывает своих журналистов из думы в знак несогласия с решением комиссии. Телеканал «Дождь» также приостанавливает работу в Госдуме, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на наведут порядок". 21 марта комиссия по этике рассмотрела жалобы двух журналисток на домогательства со стороны Слуцкого и не нашла никаких нарушений в поведении депутата.
Комментарии18
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aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 08:24
Какие тут нарушения? Для госдуры тут всё в порядке вещей.
kondrakr 22 марта 2018 | 08:26
Правильное. По-сути, единственное рациональное решение. Если вас не устраивают манеры другого человека и, при этом, он не совершил правонарушения, не является вашим начальником, подчиненным и не оказывает вам платные услуги - прекращайте с ним общаться. Вполне корректно, также, прекратить общаться с теми, кто с ним продолжает иметь дело.
vezdehod 22 марта 2018 | 08:52
Слуцкому достаточно будет Издательского дома "КП" - она любит таких Козлов.
kondrakr 22 марта 2018 | 09:11
vezdehod: Главное, чтобы всем было хорошо.
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 08:30
Коммерсы, идите в жопу! Давно пора.
Жги, Слуцкий, всю прозападную лживую шелупонь выдавливай из Думы!..))
georg100 22 марта 2018 | 08:38
monterado_ancona_marche: "Жги, Слуцкий,..... "
+++++++++++++++
Так устройся к нему помощником, он тебя раз в недельку в лифте жарить будет )))
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 08:44
georg100: у меня своя работа, я помощником не работаю...))
kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 08:48
monterado_ancona_marche: так будешь не помошникм. Будешь помошницей...
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 08:55
kapitankolbaskin: упражняйтесь в формулировках, тренинг - всегда полезно...))
rihard 22 марта 2018 | 08:43
monterado_ancona_marche: Возвращайтесь жить в Россию , в Волоколамск. Возможно вам нравится когда у ваших родных женского пола , депутаты лобок гладят? Возвращайтесь!
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 08:47
rihard: а я большую часть года провожу в России, Эстонии, Средней и Южной Азии. И сейчас в Москве. Хорошо тут, солнышко светит. В Волоколамске отдельно взятом - безобразие, оставшееся от либерастных времён, поправят...))
mitosss 22 марта 2018 | 09:25
rihard: в Голливуде лучше! всем озабоченным туда!
sgvmajor_66 22 марта 2018 | 08:36
Очень удивительно и даже приятно , что журналисты смогли поддержать друзей . Насколько широко это пойдет дальше ?
ivfn 22 марта 2018 | 08:46
sgvmajor_66:
И что это даст? У Думы есть свои печатные органы,есть сайт где есть все документы и стенограммы. Кому надо прочитают. Это как Яшин отказался от служебной машины. Прикол в том что она ему не положена. Журналисты отказываются работать со Слуцким ,он так расстроился ,что даже кушать не может.
Вопрос. Завтра пусськи ,Толоконникова с Алехиной скажут ,что Володин 20 лет домогался до них ,придется Володина отстранить?МДА!!!
kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 08:52
ivfn: вы прошмандовки озерные готовы все простить этим мразям и оправдать их?
Так подождите ...до ваших вонючих задниц тоже доберутся
sneer1 22 марта 2018 | 08:56
kapitankolbaskin: А они уже. Причем сугубо добровольно. В цену же, в те самые 11-80 уже включено.
mitosss 22 марта 2018 | 09:28
sgvmajor_66: широко не пойдет - многим приятно ;
zolingen 22 марта 2018 | 08:54
Слуцкий с горя похудеет.