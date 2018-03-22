Правительство задумалось над повышением подоходного налога
Как пишут «Ведомости», населению могут предложить оплатить обещания Владимира Путина по повышению расходов бюджета. Изменение налогов обсуждалось на одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева. Среди предложенных мер – повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Об этом a href=http://vedomosti.ru/>«Ведомостям» рассказали три источника, но они расходятся в трактовке итогов совещания: одни говорят, что решения уже приняты, другие – что обсуждение продолжается. На повестке дня, например, было повышение ставки подоходного налога на два процентных пункта до 15 процентов с введением необлагаемого минимума. Дополнительные сборы нужны для выполнения обещаний президента – ранее Путин объявил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Опрошенные «Ведомостями» эксперты опасаются, что обсуждаемые меры ударят по доходам населения и потреблению. Повышение подоходного налога обсуждалось на правительственных совещаниях еще осенью прошлого года, но в преддверие президентских выборов никакого решения принято не было.
Комментарии26
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rexis 22 марта 2018 | 08:12
Никаких сомнений что после избрания путина будет ужесточение и усиление налогов .
Конечно же все расходы оплатит население .А кто же еще ?
brandfa 22 марта 2018 | 08:14
rexis: а населению с чего платить-то? 15% от 0 всё равно 0 будет.
u237 22 марта 2018 | 08:23
brandfa: имущество пусть продает, заплати налоги и спи спокойно. Лапти платили и платить будут, так с князя Владимира пошло и при узурпаторе Вовке питерском продолжится
brandfa 22 марта 2018 | 08:31
u237: за имущество налоги уже уплачены. Зарплаты, во внебюджетной сфере в основном, у всех серые и с них налогов не дождаться. У бюджетников, в массе своей, зарплаты настолько низкие, что с них урезать уже нечего (если перестараться, то они мигом побегут за социальными субсидиями). Так что непонятно, с кого они хотят взять эти 2-а дополнительных процента НДФЛа. Единственный способ увеличить сбор за счёт НДФЛ - это увеличить МРОТ :)
u237 22 марта 2018 | 08:36
brandfa: было бы с кого стричь, а как стричь это дело российской власти глубоко знакомо - под метелку, под чистую, враг у ворот, заставят облигации покупать, способы много кратно обкаканы ой обкатаны.
brandfa 22 марта 2018 | 08:43
u237: угу ... иди заставь медсестру с зарплатой в 20 т.р. покупать облигации. Если они кого и заставят, так только себе подобных жуликов ... а их не жалко.
u237 22 марта 2018 | 09:07
brandfa: и при товарище Сталине и при Хрущёве покупали 3% облигации, а погашались по правилам лотереи
prutkov100 22 марта 2018 | 08:25
Да какие 15% ? Давайте сразу 24% по проценту на каждый год обещаний , чего мелочиться ? Все равно не будут выполненны .
echo_shar 22 марта 2018 | 08:20
rexis:
А где государство берет деньги в других странах? )))
rampa 22 марта 2018 | 08:29
echo_shar: и главное, как оно их тратит?
u237 22 марта 2018 | 08:30
echo_shar: в других странах воруют меньше, а здесь бюджет "осваивают"
alo0000 22 марта 2018 | 08:37
rexis: Выручка России от продажи газа в Европу чуть более двух триллионов р (включая затраты на Зенит и новую партию кремлевской кандидатки), а не налоговые сборы составляют около триллиона р. Главный источник богатства страны - люди. "Дети, Вы - хозяева лагеря!"
s011ma 22 марта 2018 | 08:13
С нетерпением ждём развития событий.
venmud 22 марта 2018 | 08:14
Вот главный смысл предвыборного Послания Вечно Всеми Любимого.
ddolly 22 марта 2018 | 08:14
Да, яхта сечина не молодеет.
Дворцы путина тоже
ostanovka 22 марта 2018 | 08:19
Люди - вторая нефть русского правительства.
А не будут платить, им включат газ. Новичок.
ansata 22 марта 2018 | 08:20
Не будите Герцена ))
abidas 22 марта 2018 | 08:21
Выборы прошли, пришло время стричь баранов...
nemec853 22 марта 2018 | 08:26
правильно,давить ватанов надо,чтобы еще теснее вокруг нацлидера сплотились
alex55 22 марта 2018 | 08:27
За мультики с ракетами надо платить.
alo0000 22 марта 2018 | 08:32
Надо на что-то содержать "злобных дебилоидов".
shmuel63 22 марта 2018 | 08:33
Мотяков зачитал: – «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки, Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры».
– Семен Иванович, дайте-ка, я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготовляет, – потянулся к председателю Тимошкин.
– Вопросы имеются? – спросил Фомича Мотяков.
– Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? – Фомич невинно глядел на Мотякова. Тот важно, официальным тоном сказал:
– Хоть сейчас вези…
– Все?
– Все, все!
– Деньги я внесу… Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам – телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам… Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.
– Где нашел одну, там и другую найдешь, – сказал Мотяков.
– Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие." (Борис Можаев "Из жизни Федора Кузькина")
aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 08:33
Повышение доходов это новая обдираловка дорогих россиян.
ivanbel 22 марта 2018 | 08:49
Только не вводи прогрессивный НДФЛ, а то все дружки станут не резидентами.
lisitsa1962 22 марта 2018 | 09:13
ivanbel: Только не вводи прогрессивный НДФЛ, а то все дружки станут не резидентами.
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Не станут. Ибо под санкциями животворящими. А вот на табакерку тогда точно насобирают
apels 22 марта 2018 | 08:57
А вот это правильно. Путинисты должны чувствовать свою ответственность за избрание. Рублем.