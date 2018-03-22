Правительство задумалось над повышением подоходного налога

Как пишут «Ведомости», населению могут предложить оплатить обещания Владимира Путина по повышению расходов бюджета. Изменение налогов обсуждалось на одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева. Среди предложенных мер – повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Об этом a href=http://vedomosti.ru/>«Ведомостям» рассказали три источника, но они расходятся в трактовке итогов совещания: одни говорят, что решения уже приняты, другие – что обсуждение продолжается. На повестке дня, например, было повышение ставки подоходного налога на два процентных пункта до 15 процентов с введением необлагаемого минимума. Дополнительные сборы нужны для выполнения обещаний президента – ранее Путин объявил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Опрошенные «Ведомостями» эксперты опасаются, что обсуждаемые меры ударят по доходам населения и потреблению. Повышение подоходного налога обсуждалось на правительственных совещаниях еще осенью прошлого года, но в преддверие президентских выборов никакого решения принято не было.