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08:00, 22 марта 2018

Правительство задумалось над повышением подоходного налога

Как пишут «Ведомости», населению могут предложить оплатить обещания Владимира Путина по повышению расходов бюджета. Изменение налогов обсуждалось на одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева. Среди предложенных мер – повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Об этом a href=http://vedomosti.ru/>«Ведомостям» рассказали три источника, но они расходятся в трактовке итогов совещания: одни говорят, что решения уже приняты, другие – что обсуждение продолжается. На повестке дня, например, было повышение ставки подоходного налога на два процентных пункта до 15 процентов с введением необлагаемого минимума. Дополнительные сборы нужны для выполнения обещаний президента – ранее Путин объявил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Опрошенные «Ведомостями» эксперты опасаются, что обсуждаемые меры ударят по доходам населения и потреблению. Повышение подоходного налога обсуждалось на правительственных совещаниях еще осенью прошлого года, но в преддверие президентских выборов никакого решения принято не было.

Комментарии

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rexis 22 марта 2018 | 08:12

Никаких сомнений что после избрания путина будет ужесточение и усиление налогов .
Конечно же все расходы оплатит население .А кто же еще ?

brandfa 22 марта 2018 | 08:14

rexis: а населению с чего платить-то? 15% от 0 всё равно 0 будет.

u237 22 марта 2018 | 08:23

brandfa: имущество пусть продает, заплати налоги и спи спокойно. Лапти платили и платить будут, так с князя Владимира пошло и при узурпаторе Вовке питерском продолжится

brandfa 22 марта 2018 | 08:31

u237: за имущество налоги уже уплачены. Зарплаты, во внебюджетной сфере в основном, у всех серые и с них налогов не дождаться. У бюджетников, в массе своей, зарплаты настолько низкие, что с них урезать уже нечего (если перестараться, то они мигом побегут за социальными субсидиями). Так что непонятно, с кого они хотят взять эти 2-а дополнительных процента НДФЛа. Единственный способ увеличить сбор за счёт НДФЛ - это увеличить МРОТ :)

u237 22 марта 2018 | 08:36

brandfa: было бы с кого стричь, а как стричь это дело российской власти глубоко знакомо - под метелку, под чистую, враг у ворот, заставят облигации покупать, способы много кратно обкаканы ой обкатаны.

brandfa 22 марта 2018 | 08:43

u237: угу ... иди заставь медсестру с зарплатой в 20 т.р. покупать облигации. Если они кого и заставят, так только себе подобных жуликов ... а их не жалко.

(комментарий скрыт)

u237 22 марта 2018 | 09:07

brandfa: и при товарище Сталине и при Хрущёве покупали 3% облигации, а погашались по правилам лотереи

prutkov100 22 марта 2018 | 08:25

Да какие 15% ? Давайте сразу 24% по проценту на каждый год обещаний , чего мелочиться ? Все равно не будут выполненны .

echo_shar 22 марта 2018 | 08:20

rexis:
А где государство берет деньги в других странах? )))

rampa 22 марта 2018 | 08:29

echo_shar: и главное, как оно их тратит?

u237 22 марта 2018 | 08:30

echo_shar: в других странах воруют меньше, а здесь бюджет "осваивают"

alo0000 22 марта 2018 | 08:37

rexis: Выручка России от продажи газа в Европу чуть более двух триллионов р (включая затраты на Зенит и новую партию кремлевской кандидатки), а не налоговые сборы составляют около триллиона р. Главный источник богатства страны - люди. "Дети, Вы - хозяева лагеря!"

s011ma 22 марта 2018 | 08:13

С нетерпением ждём развития событий.

venmud 22 марта 2018 | 08:14

Вот главный смысл предвыборного Послания Вечно Всеми Любимого.

ddolly 22 марта 2018 | 08:14

Да, яхта сечина не молодеет.
Дворцы путина тоже

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ostanovka 22 марта 2018 | 08:19

Люди - вторая нефть русского правительства.
А не будут платить, им включат газ. Новичок.

ansata 22 марта 2018 | 08:20

Не будите Герцена ))

abidas 22 марта 2018 | 08:21

Выборы прошли, пришло время стричь баранов...

nemec853 22 марта 2018 | 08:26

правильно,давить ватанов надо,чтобы еще теснее вокруг нацлидера сплотились

alex55 22 марта 2018 | 08:27

За мультики с ракетами надо платить.

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alo0000 22 марта 2018 | 08:32

Надо на что-то содержать "злобных дебилоидов".

shmuel63 22 марта 2018 | 08:33

Мотяков зачитал: – «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки, Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры».
– Семен Иванович, дайте-ка, я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготовляет, – потянулся к председателю Тимошкин.
– Вопросы имеются? – спросил Фомича Мотяков.
– Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? – Фомич невинно глядел на Мотякова. Тот важно, официальным тоном сказал:
– Хоть сейчас вези…
– Все?
– Все, все!
– Деньги я внесу… Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам – телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам… Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.
– Где нашел одну, там и другую найдешь, – сказал Мотяков.
– Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие." (Борис Можаев "Из жизни Федора Кузькина")

aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 08:33

Повышение доходов это новая обдираловка дорогих россиян.

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ivanbel 22 марта 2018 | 08:49

Только не вводи прогрессивный НДФЛ, а то все дружки станут не резидентами.

lisitsa1962 22 марта 2018 | 09:13

ivanbel: Только не вводи прогрессивный НДФЛ, а то все дружки станут не резидентами.
---
Не станут. Ибо под санкциями животворящими. А вот на табакерку тогда точно насобирают

apels 22 марта 2018 | 08:57

А вот это правильно. Путинисты должны чувствовать свою ответственность за избрание. Рублем.

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