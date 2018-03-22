Парламент Украины сегодня может лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности
Генпрокуратура добивается ее ареста. Голосования будет три — о снятии депутатской неприкосновенности, об открытии уголовного дела и о разрешении на арест. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Надежда Савченко и другие фигуранты планировали взорвать боевые гранаты в зале парламента, минометами обрушить купол Верховной Рады и добивать автоматами, тех, кто выживет. По версии следствия, целью было убийство президента Украины Петра Порошенко и других политиков. В «Блоке Петра Порошенко» пообещали показать некое шокирующее видео. Ранее украинские СМИ сообщили, что Надежда Савченко перед допросом в СБУ зашла в парламент с пистолетом и тремя гранатами в сумочке. Позже она сама это не подтвердила и не опровергла. Савченко заявила, что никакого теракта не планировала, но умышленно обсуждала ранее с представителям спецслужб абсурдные планы переворота и терактов. Уголовное дело расследуется по семи статьям.
Комментарии5
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bobiksdoh 22 марта 2018 | 08:15
Дебилом больше, дебилом меньше...сути это не меняет. Убери Жира с госдуры, все равно, как было скопище гнид, так и останется.
glotov 22 марта 2018 | 08:15
ТРАВЛЯ
vsehporvem 22 марта 2018 | 08:23
Не досидела в России на родине досидит!
sg77g 22 марта 2018 | 08:25
Упустила хунта возможность грохнуть Надин и свалить на Россию. Теперь после таких угроз уже не получится...
perestarok 22 марта 2018 | 08:28
"Парламент Украины сегодня может лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности"
Во истину: Слава Украине! Героям слава!