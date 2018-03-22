"Парламент Украины сегодня может лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности"

Генпрокуратура добивается ее ареста. Голосования будет три — о снятии депутатской неприкосновенности, об открытии уголовного дела и о разрешении на арест. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Надежда Савченко и другие фигуранты планировали взорвать боевые гранаты в зале парламента, минометами обрушить купол Верховной Рады и добивать автоматами, тех, кто выживет. По версии следствия, целью было убийство президента Украины Петра Порошенко и других политиков. В «Блоке Петра Порошенко» пообещали показать некое шокирующее видео. Ранее украинские СМИ сообщили, что Надежда Савченко перед допросом в СБУ зашла в парламент с пистолетом и тремя гранатами в сумочке. Позже она сама это не подтвердила и не опровергла. Савченко заявила, что никакого теракта не планировала, но умышленно обсуждала ранее с представителям спецслужб абсурдные планы переворота и терактов. Уголовное дело расследуется по семи статьям.