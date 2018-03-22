Адвокат главы карельского отделения «Мемориал» Юрия Дмитриева сегодня заявит в судебных прениях о его невиновности

Прокуратура ранее потребовала для правозащитника и историка девяти лет колонии. Подсудимого обвиняют в изготовлении детской порнографии. Дмитриев это отрицает. В требовании прокуратуры адвокат правозащитника Виктор Ануфриев не увидел больших причин для пессимизма. Подсудимый Юрий Дмитриев тоже спокойно отреагировал на то, что для него гособвинитель запросила большой срок – 9 лет колонии строгого режима. Прошлое заседание, на котором его озвучили, провели в закрытом режиме. Теперь свои аргументы невиновности главы карельского отделения Мемориала выскажет адвокат. Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии, при этом эксперты-психиатры установили: правозащитник не педофил, девять фотографий, которые есть в материалах дела, не порнографические. Дмитриев, ему 62 года, уверяет, что несовершеннолетнюю приёмную дочь обнаженной для контроля ее развития и отчёта перед органами опеки. Всего таких снимков у него на компьютере сотни, и к остальным фото у следствия претензий нет, пишет Новая газета. Историк выступит с последним словом во вторник. После чего судья Марина Носова, зампред Петрозаводского горсуда вынесет приговор. Главу карельского «Мемориала» арестовали в декабре 2016 года. Дмитриев больше года провёл в СИЗО. В январе его отпустили под подписку о невыезде. В Мемориале считают дело Дмитриева сфабрикованным.