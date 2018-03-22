Великобритания намерена убедить своих европейских союзников последовать своему примеру и выслать российских дипломатов
Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. В качестве причины британский премьер Тереза Мэй намерена назвать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она также может поделиться разведданными по этому делу. На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет сегодня вечером, Мэй намерена заявить, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер, и «проблема России будет существовать годами».
Комментарии20
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ha12raz 22 марта 2018 | 08:07
Эдак в из МИДа разбегутся все блатные сынки и дочки , а шпионы потребуют двойной оклад.
akrayzler 22 марта 2018 | 09:20
ha12raz: Смотреть нужно глубже. Нахрена двойной оклад? Лучше и ценнее гражданство страны загнивающего запада.
pnh__ptn 22 марта 2018 | 08:07
До чего довел страну этот фигляр пу...
art_ 22 марта 2018 | 08:12
pnh__ptn: Как до чего, до холодной войны. Население это поддерживает, ему это по душе...
avista__ 22 марта 2018 | 08:09
Случай со Скрипалём - это один в один картинка с Боингом на Донбассе. Сюжет тот же: вначале чудовищное преступление и затем отработанная схема обвинений. Далее ждём фейков из соцсетей.
phoenix18 22 марта 2018 | 08:17
avista__: забыли про Майдан... про российских снайперов... А нет... Это были грузинские снайперы, которые стреляли в две стороны.
blahovdav 22 марта 2018 | 08:36
phoenix18: А нет... Это были грузинские снайперы, которые стреляли в две стороны.///// Может, конечно и грузинские, но стреляли они из здания, которое было под контролем уголовной жирной скотины януковича.... И я буду харкать в рыло тем, кто будет убеждать в обратном, так как через несколько дней после расстрела лично ходил по Институцкой и отслеживал траэктории стрельбы через насквозь пробитые стальные трубы осветительных фонарей.....
phoenix18 22 марта 2018 | 09:08
blahovdav: конечно... конечно... А ещё раки на горе свистят, прям как вы сейчас
meteor1908 22 марта 2018 | 08:21
Почему-то все забыли убийство Яндарбиева в 2004 году Дохе. Это был первый случай, когда враг российского руководства был взорван в другой стране, но исполнители - два сотрудника ГРУ - попались и были осуждены. Это не "болгарский зонтик", фирменная метка сейчас - именно общеопасный способ убийства.
putin2018 22 марта 2018 | 08:21
... вот доСТОЙный ОТВЕТ !!!
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Путин 2018
perestarok 22 марта 2018 | 08:26
"Великобритания намерена убедить своих европейских союзников последовать своему примеру и выслать российских дипломатов"
Это сколько же веков Великобритания гадит России!
art_ 22 марта 2018 | 08:31
perestarok: Вот именно. Только в горячих войнах союзники, а так всегда была холодная война
perestarok 22 марта 2018 | 09:08
art_: " Только в горячих войнах союзники, а так всегда была холодная война"
Причём спровоцированных, а иногда и подготовленных самой Англией, но потом наложившей в штаны от страха, что же мы наделали, и поэтому после жмущейся к России.
blahovdav 22 марта 2018 | 08:39
perestarok: Это сколько же веков Великобритания гадит России!/// С твоей свинячей логикой будет тогда ли уместен вопрос, гипотетически заданный сукогитлером где то в апреле 45: Сколько же эта гадская страна будет гадить великой Германии??
perestarok 22 марта 2018 | 08:46
blahovdav: "С твоей свинячей логикой"
А с Вашим жлобством и хамством Вы имеете право на высокое звание : Истинный демократ.
na555 22 марта 2018 | 08:35
Не выслать, а послать ...
nikmart001 22 марта 2018 | 08:44
Проблема России для Запада существует не годами, а столетиями.
И даже Путин тут не при чем, просто раз в сто лет вся Европа собирается и идет войной на Россию, уж зачем - никто не знает, И российские цари в родстве состоят с ихними королями, и вроде дружба навек с подписанием договоров всяких, но раз в сто лет идут, доходят даже до Москвы, получают по морде, и опять сто лет чего то ждут....
perestarok 22 марта 2018 | 09:11
nikmart001: "раз в сто лет вся Европа собирается и идет войной на Россию, уж зачем - никто не знает"
Есть фильм Шахназарова "Белый тигр", там, в конце фильма, Гитлер объясняет зачем Европа ходит на Россию.
saboteur 22 марта 2018 | 09:17
Вот же дешёвые трусы :) Сами трусят счета олигархов прикрывать вместе с их особняками, а на других наседают - мол, нам слабо, давайте лучше уж вы. Тьфу! Путин УЖЕ победил. Надо ему ещё парочку терактов им устроить, чтобы они совсем обосрались от страха.
misha210482 22 марта 2018 | 09:19
Любимая тактика англичан отработанная веками, сначала создать причину, потом стравить между собой страны, и получить из этого свою выгоду!