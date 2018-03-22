"Великобритания намерена убедить своих европейских союзников последовать своему примеру и выслать российских дипломатов"

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. В качестве причины британский премьер Тереза Мэй намерена назвать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она также может поделиться разведданными по этому делу. На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет сегодня вечером, Мэй намерена заявить, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер, и «проблема России будет существовать годами».