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08:02, 22 марта 2018

Великобритания намерена убедить своих европейских союзников последовать своему примеру и выслать российских дипломатов

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. В качестве причины британский премьер Тереза Мэй намерена назвать отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Она также может поделиться разведданными по этому делу. На ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет сегодня вечером, Мэй намерена заявить, что Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер, и «проблема России будет существовать годами».

Комментарии

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ha12raz 22 марта 2018 | 08:07

Эдак в из МИДа разбегутся все блатные сынки и дочки , а шпионы потребуют двойной оклад.

akrayzler 22 марта 2018 | 09:20

ha12raz: Смотреть нужно глубже. Нахрена двойной оклад? Лучше и ценнее гражданство страны загнивающего запада.

pnh__ptn 22 марта 2018 | 08:07



До чего довел страну этот фигляр пу...


art_ 22 марта 2018 | 08:12

pnh__ptn: Как до чего, до холодной войны. Население это поддерживает, ему это по душе...

avista__ 22 марта 2018 | 08:09

Случай со Скрипалём - это один в один картинка с Боингом на Донбассе. Сюжет тот же: вначале чудовищное преступление и затем отработанная схема обвинений. Далее ждём фейков из соцсетей.

phoenix18 22 марта 2018 | 08:17

avista__: забыли про Майдан... про российских снайперов... А нет... Это были грузинские снайперы, которые стреляли в две стороны.

blahovdav 22 марта 2018 | 08:36

phoenix18: А нет... Это были грузинские снайперы, которые стреляли в две стороны.///// Может, конечно и грузинские, но стреляли они из здания, которое было под контролем уголовной жирной скотины януковича.... И я буду харкать в рыло тем, кто будет убеждать в обратном, так как через несколько дней после расстрела лично ходил по Институцкой и отслеживал траэктории стрельбы через насквозь пробитые стальные трубы осветительных фонарей.....

phoenix18 22 марта 2018 | 09:08

blahovdav: конечно... конечно... А ещё раки на горе свистят, прям как вы сейчас

meteor1908 22 марта 2018 | 08:21

Почему-то все забыли убийство Яндарбиева в 2004 году Дохе. Это был первый случай, когда враг российского руководства был взорван в другой стране, но исполнители - два сотрудника ГРУ - попались и были осуждены. Это не "болгарский зонтик", фирменная метка сейчас - именно общеопасный способ убийства.

putin2018 22 марта 2018 | 08:21

... вот доСТОЙный ОТВЕТ !!!

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Путин 2018

perestarok 22 марта 2018 | 08:26

"Великобритания намерена убедить своих европейских союзников последовать своему примеру и выслать российских дипломатов"

Это сколько же веков Великобритания гадит России!

art_ 22 марта 2018 | 08:31

perestarok: Вот именно. Только в горячих войнах союзники, а так всегда была холодная война

perestarok 22 марта 2018 | 09:08

art_: " Только в горячих войнах союзники, а так всегда была холодная война"

Причём спровоцированных, а иногда и подготовленных самой Англией, но потом наложившей в штаны от страха, что же мы наделали, и поэтому после жмущейся к России.

blahovdav 22 марта 2018 | 08:39

perestarok: Это сколько же веков Великобритания гадит России!/// С твоей свинячей логикой будет тогда ли уместен вопрос, гипотетически заданный сукогитлером где то в апреле 45: Сколько же эта гадская страна будет гадить великой Германии??

perestarok 22 марта 2018 | 08:46

blahovdav: "С твоей свинячей логикой"

А с Вашим жлобством и хамством Вы имеете право на высокое звание : Истинный демократ.

na555 22 марта 2018 | 08:35

Не выслать, а послать ...

nikmart001 22 марта 2018 | 08:44

Проблема России для Запада существует не годами, а столетиями.
И даже Путин тут не при чем, просто раз в сто лет вся Европа собирается и идет войной на Россию, уж зачем - никто не знает, И российские цари в родстве состоят с ихними королями, и вроде дружба навек с подписанием договоров всяких, но раз в сто лет идут, доходят даже до Москвы, получают по морде, и опять сто лет чего то ждут....

perestarok 22 марта 2018 | 09:11

nikmart001: "раз в сто лет вся Европа собирается и идет войной на Россию, уж зачем - никто не знает"

Есть фильм Шахназарова "Белый тигр", там, в конце фильма, Гитлер объясняет зачем Европа ходит на Россию.

saboteur 22 марта 2018 | 09:17

Вот же дешёвые трусы :) Сами трусят счета олигархов прикрывать вместе с их особняками, а на других наседают - мол, нам слабо, давайте лучше уж вы. Тьфу! Путин УЖЕ победил. Надо ему ещё парочку терактов им устроить, чтобы они совсем обосрались от страха.

misha210482 22 марта 2018 | 09:19

Любимая тактика англичан отработанная веками, сначала создать причину, потом стравить между собой страны, и получить из этого свою выгоду!

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