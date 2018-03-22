Американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию»
Эти средства также пойдут на «программы по укреплению демократии в России». Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год.
При этом Конгресс продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и
накладывает ограничения на другие статьи сотрудничества с Москвой.
В то же время, 200 миллионов долларов выделяется на военную помощь Украине, включая «летальное оружие оборонительного характера».
У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство останется без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.
Комментарии2
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glotov 22 марта 2018 | 07:58
Это похоже на борьбу со взаимопроникновением культур в эпоху глобализации. С глобализацией ничего не сделаешь, нужно научиться жить в ней.
gruzin12 22 марта 2018 | 08:00
...очередное повышение зарплаты пиндоским сосайкам. Интересно, на сколько подымуться зарплаты сотрудникам ЭМ?