Никто не пострадал. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Отмечается, что сход произошел на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги. Ситуация находится на контроле ведомства.