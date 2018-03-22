Колесная пара локомотива пассажирского поезда «Санкт — Петербург — Белгород» сошла с рельсов в Тверской области
Никто не пострадал. Задержки движения нет, поезда следуют по второму пути, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Отмечается, что сход произошел на перегоне Елизарово — Осечинка Октябрьской железной дороги. Ситуация находится на контроле ведомства.
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