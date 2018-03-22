Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу в России
По данным The Sun, британские футболисты привезут своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.
Ранее МИД Великобритании забеспокоился о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата. В начале марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации. Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии3
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glotov 22 марта 2018 | 07:50
От этих англичан всего можно ждать. Даже своих же футболистов травануть могут. Почву уже на всякий случай готовят.
sergeev67 22 марта 2018 | 07:56
glotov: От этих англичан всего можно ждать. Даже своих же футболистов травануть могут. Почву уже на всякий случай готовят.
Зачем же тогда со своими продуктами едут?
prade 22 марта 2018 | 07:57
Путин с каждым днем ухудшает имидж России. Ему не просто доверяют, его опасаются.