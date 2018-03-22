Великобритания пытается убедить своих европейских союзников выслать российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля

Лондон намерен предоставить разведданные об отравлении экс-полковника ГРУ, cообщает Блумберг со ссылкой на источники.

Как отмечают источники издания, премьер-министр Тереза Мэй намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе. Мэй также рассчитывает убедить партнеров в необходимости усилить давление на российские власти.