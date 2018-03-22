Великобритания пытается убедить своих европейских союзников выслать российских дипломатов из-за дела Сергея Скрипаля
Лондон намерен предоставить разведданные об отравлении экс-полковника ГРУ, cообщает Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечают источники издания, премьер-министр Тереза Мэй намерена заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе. Мэй также рассчитывает убедить партнеров в необходимости усилить давление на российские власти.
Комментарии3
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glotov 22 марта 2018 | 07:53
Похоже, Мэй крупно лоханулась . Отсутствие доказательств пытается заменить непреходящей истерикой.
zztop1960 22 марта 2018 | 07:55
Этовыслать российских дипломатов из 28 стран ЕС ? Круто. А из Западных стран ещё больше будет
serg_anat 22 марта 2018 | 07:59
Ну ну...
Показать "разведданные" тихонько под столом...
Показать открыто жутко боятся..., вся лажа выплывет наружу.., конфуз...