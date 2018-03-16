Решающее голосование по вопросу об отставке президента Перу Педро Пабло Кучински пройдет сегодня в парламенте страны

Предсказать, как проголосуют депутаты парламента Перу и будет ли объявлен импичмент президенту Кучински, сказать трудно. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин

Кучински обвиняют в коррупционных схемах. Он занимает пост главы государства с июля 2016 года, до этого в период с 2005 по 2006 год он возглавлял Совет министров Перу.