Решающее голосование по вопросу об отставке президента Перу Педро Пабло Кучински пройдет сегодня в парламенте страны
Предсказать, как проголосуют депутаты парламента Перу и будет ли объявлен импичмент президенту Кучински, сказать трудно. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин
Кучински обвиняют в коррупционных схемах. Он занимает пост главы государства с июля 2016 года, до этого в период с 2005 по 2006 год он возглавлял Совет министров Перу.
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