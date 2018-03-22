Конгресс США после длительных дебатов смог согласовать проект федерального бюджета на остаток финансового года, который завершится 30 сентября.

Всего госучреждения получат 1,3 триллиона долларов. Из них на противодействие «российскому влиянию» планируется выделить «более 250 миллионов». Еще 380 федеральные власти смогут распределить в виде грантов, которые позволят усилить защиту американской избирательной системы. ФБР получит дополнительно 307 миллионов для борьбы с «российскими кибератаками».

420 миллионов пойдут на помощь Украине и 105 Грузии. Отдельно выделяется 200 миллионов на военную помощь Украине, включая закупки летального оружия.