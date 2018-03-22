Ставку НДФЛ могут повысить на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума
К обсуждению этого вопроса правительство вернулось на одном из первых после выборов президента совещании, сообщают «Ведомости» со ссылкой двух федеральных чиновников.
По словам одного из них, решение окончательно не принято, по словам другого, «консенсус достигнут».
Помимо этого, уточняет издание, на совещании обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что в правительстве обсуждаются разные меры, однако все это пока только на уровне предложений. Решения, по ее словам, будут приняты позже.
Комментарии10
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redactor 22 марта 2018 | 07:37
Вешать будем потом...
keg 22 марта 2018 | 07:38
так нам всем и надо...
archibald_dandy_esquire 22 марта 2018 | 07:53
keg: redactor:
Да, леди и сэры,
а ведь всё впереди - ведь в РФ много пенсионеров, которые просто бесполезны, значит, следует лишить их пенсиии заставить питаться по помойкам, и, поскольку они не могут оплатить "услуги" ЖКХ, то выставить из квартир, заселив туда Росгвардию, Нацгвардию, ОМОН, МВД, ФСБ, которые освободить от налогов, потому что они защищают "Путин-это-Россия".
sergeev67 22 марта 2018 | 07:59
archibald_dandy_esquire: а ведь всё впереди - ведь в РФ много пенсионеров, которые просто бесполезны, значит, следует лишить их пенсиии заставить питаться по помойкам,
Есть дельное предложение - пусть онкологию лечат за свой счет! Да и не только пенсионеры. Вообще все. Кроме депутатов, разумеется. У тех свои мед.учреждения. Там все в порядке.
Вчера озвучили. После инаугурации примут.
rampa 22 марта 2018 | 08:01
archibald_dandy_esquire: хорошее решение. Заодно и проблема свалок будет решена. Хотя... Ведь не только пенсионеры лишние, свалки тоже могут пригодиться
bramlin 22 марта 2018 | 07:40
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам
Несите ваши денежки, иначе быть беде"
Вот она, секретная программа кандидата Путина.
rampa 22 марта 2018 | 07:49
" повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. " - т.е. предприятие вместо взносов, перечисляемых на лицевой счет работника в Пенсионный фонд для увеличения его пенсии в будущем, будет перечислять эти деньги в бюджет, который еще неизвестно как расходуется и будет ли от него польза людям. Конгениально!
rampa 22 марта 2018 | 07:52
rampa: а не облагаемый минимум будет на уровне минимальной оплаты труда )))
eric_cartman1 22 марта 2018 | 07:50
Горный опять Медведева ругать будет)))
piter_ug 22 марта 2018 | 07:58
«Значит, будут грабить».
Опять и асе время.