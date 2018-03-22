Ставку НДФЛ могут повысить на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума

К обсуждению этого вопроса правительство вернулось на одном из первых после выборов президента совещании, сообщают «Ведомости» со ссылкой двух федеральных чиновников.

По словам одного из них, решение окончательно не принято, по словам другого, «консенсус достигнут».

Помимо этого, уточняет издание, на совещании обсуждалось введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что в правительстве обсуждаются разные меры, однако все это пока только на уровне предложений. Решения, по ее словам, будут приняты позже.