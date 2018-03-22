Президент Перу Педро Пабло Кучински подал прошение об отставке

Такое решение он принял на фоне обвинений в подкупе для получения голосов в парламенте, который собирался голосовать по импичменту главы государства. Свое решение Кучински объявил в эфире перуанского телевидения накануне проведения данного голосования, передает Reuters. При этом он утверждает, что обвинения в коррупции так и не были доказаны.

Перуанский парламент проголосует об отставке президента сегодня. Как ожидается, к присяге будет приведен вице-президент Мартин Визкарра.