Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили официальные обвинения
Его подозревают во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств, которые, по версии следствия, поступили от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом пишет газета Le Monde.
В свою очередь, Reuters со ссылкой на источники в суде передает, что в отношении Саркози началось расследование. Накануне экс-президента, задержанного во вторник, допрашивали следователи, и суд должен был решить вопрос об открытии дела.
Комментарии4
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vitfom 22 марта 2018 | 07:22
Неужто и Трампа такое ждет? Какая незадача, нет там высокодуховного закона о неприкосновенности бывших президентов.
buzukin939 22 марта 2018 | 07:25
Николя бросился бежать.
Ему кричат - "А деньги, млять???"
Попался, млять, попался, млять, попался...
Ну хоть этому впендюрят - процесс пошел! А как обойдутся с Терезой Мэй - я и думать боюсь! Наверное, приговорят к принудительным работам в портовом борделе для негров :)
ivan127_4 22 марта 2018 | 07:26
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили официальные обвинения
Его подозревают во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств, которые, по версии следствия, поступили от ливийского лидера Муаммара Каддафи
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Вспоминаю идиотские опросы Эха: " Хотели бы вы, что бы такой как Саркози стал президентом России?"
Тьфу...
put__out 22 марта 2018 | 07:36
Да это просто шатун, по сравнению с воблоглазым!