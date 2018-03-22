В КНДР сегодня приедут организаторы концертов южнокорейских поп-групп
Выступления состоятся на фоне потепления в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.
В Пхеньян, к Ким Чен Ыну, который еще не так давно грозился устроить всему миру море огня, поедут звезды южнокорейской эстрады. Отобрали 160 артистов, которые могли бы объединить разобщенный народ. Для зрителей постарше — легендарный Чо Ён Пхиль, которого называют королем кей-попа. Ему уже под 70, но он в хорошей форме.
Предполагается, что на Север отправится еще один ветеран сцены, группа YB. Российскому зрителю она может быть знакома по кавер-версии песни «Группа крови» Виктора Цоя.
Из молодых коллективов в Пхеньян привезут девушек из ультрамодной группы группы Red Velvet. Их песни сейчас на вершине чартов не только в Корее, но и в других странах.
Концерты в Пхеньяне будут с 31 марта по 3 апреля.
Нынешнюю делегацию в КНДР возглавляет начальник президентского протокола, что может быть связан с подготовкой саммита лидеров двух стран.
Комментарии2
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mwxp 22 марта 2018 | 07:12
Ну, вот и КНДР обходит нас на повороте...
art_ 22 марта 2018 | 07:29
все правильно, начинать надо с культурки, поп-культурки