В КНДР сегодня приедут организаторы концертов южнокорейских поп-групп

Выступления состоятся на фоне потепления в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.

В Пхеньян, к Ким Чен Ыну, который еще не так давно грозился устроить всему миру море огня, поедут звезды южнокорейской эстрады. Отобрали 160 артистов, которые могли бы объединить разобщенный народ. Для зрителей постарше — легендарный Чо Ён Пхиль, которого называют королем кей-попа. Ему уже под 70, но он в хорошей форме.

Предполагается, что на Север отправится еще один ветеран сцены, группа YB. Российскому зрителю она может быть знакома по кавер-версии песни «Группа крови» Виктора Цоя.

Из молодых коллективов в Пхеньян привезут девушек из ультрамодной группы группы Red Velvet. Их песни сейчас на вершине чартов не только в Корее, но и в других странах.

Концерты в Пхеньяне будут с 31 марта по 3 апреля.

Нынешнюю делегацию в КНДР возглавляет начальник президентского протокола, что может быть связан с подготовкой саммита лидеров двух стран.