Выход Британии из Евросоюза и отравление Сергея Скрипаля и его дочери станут главными темами саммита ЕС
Он пройдёт в Брюсселе в ближайшие два дня.
Брекзит одна из ключевых тем предстоящего саммита — подтвердил в письме-приглашении лидерам 28ми стран ЕС на форум глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, необходимо начать второй этап переговоров по выходу Британии, но для этого Лондон должен предложить конкретное и самое главное реалистичное решение проблемы границы между севером и югом Ирландии. Иначе переговоры зайдут в тупик, опасается Туск.
Британия планирует выйти из ЕС в конце марта следующего года. Компанию ей намерена составить и Северная Ирландия. Премьер Британии Тереза Мэй на саммит не поедет. Лидеры ЕС выразят ей полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери, сказал Туск. Тему отравления бывшего полковника ГРУ обсудят на саммите, подтвердил и уполномоченный ЕС. Отметив: пока никто не говорит о новых санкциях в отношении России в связи с атакой.
Лондон ранее обвинил Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. По данным британской полиции расследование займёт несколько месяцев. В ЕС заявили о солидарности с Британией по делу Скрипаля.
На саммите также обсудят пошлины на сталь и алюминий, недавно введённые США в отношении Евросоюза.
Комментарии5
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sg77g 22 марта 2018 | 07:11
"В бункере у Гитлера уже третий час длилось совещание. Обсуждалось два вопроса: поражение на Курской дуге и как бы напроситься к Штирлицу на день рождения." (с)
англы - лживые ублюдки..
echo_shar 22 марта 2018 | 07:31
sg77g:
Терезка подставила всех британцев со своей дебильной и провальной идеей по отравлению Скрипаля! )))
vlabumur 22 марта 2018 | 07:43
echo_shar: Терезка подставила всех британцев
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Лидеры ЕС выразят ей полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери, сказал Туск.
Ее позицию поддерживает весь цивилизованный мир,даже Китай не стал мараться об пресс конференцию мида.
zollendorf 22 марта 2018 | 07:43
sg77g: англы - лживые ублюдки//
Кто бы говорил!?
vlasta64 22 марта 2018 | 07:47
НЭхо Москвы похоже одни Скрипали работают.