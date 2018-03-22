В Мосгорсуде сегодня состоится рассмотрение жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко

Ранее Никулинский суд постановил изъять в доход государства имущество на сумму свыше 9 миллиардов рублей.

Апелляционной инстанции предстоит решить судьбу двадцати семи квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех автомобилей, золотого слитка и 8 миллиардов рублей наличными. Речь идет об имуществе полковника Захарченко, которое было записано на его близких.

Бывший сотрудник МВД считает решение о конфискации абсурдным – по его словам, деньги и собственность он заработал честным трудом. Родственники полковника утверждают, что огромную сумму, которая фигурирует в материалах дела, им подкинули.

Если Захарченко не удастся добиться изменения решения, недвижимость и автомобили будут переданы в столичное управление Росимущества, а наличные средства пополнят федеральный бюджет. Сам полковник сейчас находится под стражей, его обвиняют в получении нескольких взяток.

Следствие по делу Захарченко было завершено в декабре прошлого года, и теперь полковник ожидает суда. Сам он не признает себя виновным в получении взяток.