Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска, выдвинутых после отравлений детей в результате выбросов газа со свалки «Ядрово». По его словам, нагрузка на полигон будет «существенно снижена».
Людей постараются вывезти на время дегазации полигона, чтобы обезопасить от выбросов, которые будут «неминуемо» происходить. Их могут принять шесть санаториев и лагерей, но они пока неподготовлены. Глава региона пообещал, что до разрешения ситуации в районе будет работать бригада узконаправленных врачей. Такая просьба связана с беспокойством местных жителей из-за «проблем с сердцем» и опасности отравления. В центре города установят передвижную лабораторию МЧС.
Воробьев отметил, что голландские эксперты, с которыми заключен контракт на дегазацию мусорного полигона, обязуются решить проблему выбросов газа до первой декады июня.
Проблема мусорного полигона «Ядрово» будет решена, ведь главная задача администрации – забота о здоровье и комфорте жителей, но на это потребуется какое-то время. Об этом в интервью телеканалу «360°» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ксения Мишонова добавила, что администрация Волоколамска готова помочь школьникам с организацией оздоровительных путевок.
Комментарии4
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wuwer 22 марта 2018 | 07:11
/Нагрузка на полигон будет существенно снижена/
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Здоровье людей - всего лишь здоровье
А вот бизнес порушить никак не возможно ... голову могут открутить, деньги же уплачены - выполняй
lenin3 22 марта 2018 | 07:15
wuwer: обещать-не значит сделать. От Вошьдя уже 18 лет исходят неисполнимые обещания,так почему его назначенцы должны исполнять свои бла-бла-бла..
igor20012 22 марта 2018 | 07:22
Т.е. свалка по-прежнему будет работать, просто мусор на нее будут меньше возить ?! Значит кому-то будут этих отходов больше возить и вонь у них будет ? И как минимум до июня будет это продолжаться ? Кстати, в мае-июне вонь будет больше ( просто жара наступит-вонь будет такая, хоть беги ). Да, "духовные скрепы" воняют сильно.
tatianad 22 марта 2018 | 07:39
Дык, Ксения Анатольевна Собчак "копытом" в грудь била, что свалку в Волоколамске закрыла. Опять "поржала" над народом, пропиарилась?