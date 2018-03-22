Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал выполнить требования жителей Волоколамска, выдвинутых после отравлений детей в результате выбросов газа со свалки «Ядрово». По его словам, нагрузка на полигон будет «существенно снижена».

Людей постараются вывезти на время дегазации полигона, чтобы обезопасить от выбросов, которые будут «неминуемо» происходить. Их могут принять шесть санаториев и лагерей, но они пока неподготовлены. Глава региона пообещал, что до разрешения ситуации в районе будет работать бригада узконаправленных врачей. Такая просьба связана с беспокойством местных жителей из-за «проблем с сердцем» и опасности отравления. В центре города установят передвижную лабораторию МЧС.

Воробьев отметил, что голландские эксперты, с которыми заключен контракт на дегазацию мусорного полигона, обязуются решить проблему выбросов газа до первой декады июня.

Проблема мусорного полигона «Ядрово» будет решена, ведь главная задача администрации – забота о здоровье и комфорте жителей, но на это потребуется какое-то время. Об этом в интервью телеканалу «360°» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ксения Мишонова добавила, что администрация Волоколамска готова помочь школьникам с организацией оздоровительных путевок.