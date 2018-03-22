Отари Аршба: Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, и она не в праве дать экспертную оценку аудиозаписи, предоставленной одной из заявительниц. Об этом, отвечая на вопросы журналисток, рассказал глава комиссии по этике Отари Аршба.

Отари Аршба добавил, что у членов комиссии возникли вопросы в связи с тем, что все претензии к Леониду Слуцкому были предъявлены почти одновременно и в предвыборный период.

Медиахолдинг РБК отозвал всех журналистов, освещающих деятельность Госдумы. Это сделано в знак протеста против решения комиссии по этике, которая не нашла в поведении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого сексуальных домогательств. Об этом РБК сообщил в своем эфире.

Как утверждает РБК, отказ от работы в Госдуме не скажется на оперативности и качестве работы журналистов.

«Дождь» приостанавливает работу с Госдумой в ответ на решение комиссии по этике, которая не стала осуждать поведение депутата Леонида Слуцкого. Редакция телеканала, который первым поднял вопрос о домогательствах Слуцкого к журналистам, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии и считает ее решение неприемлемым и издевательским, сообщила главный редактор «Дождя» Александра Перепелова. Она отметила, что теперь «женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно». Телеканал планирует приостановить работу с Нижней палатой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский «не наведут в ней порядок» и обеспечат проведение «настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах».

После вчерашнего решения комиссии по этике в пользу Леонида Слуцкого медиахолдинг РБК решил отозвать из Думы всех своих журналистов, а издательский дом «Коммерсант» объявил о разрыве отношений с самим депутатом и комиссией по этике. Ранее «Эхо Москвы» также отказалось работать со Слуцким.