Отари Аршба: Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах, и она не в праве дать экспертную оценку аудиозаписи, предоставленной одной из заявительниц. Об этом, отвечая на вопросы журналисток, рассказал глава комиссии по этике Отари Аршба.
Отари Аршба добавил, что у членов комиссии возникли вопросы в связи с тем, что все претензии к Леониду Слуцкому были предъявлены почти одновременно и в предвыборный период.
Медиахолдинг РБК отозвал всех журналистов, освещающих деятельность Госдумы. Это сделано в знак протеста против решения комиссии по этике, которая не нашла в поведении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого сексуальных домогательств. Об этом РБК сообщил в своем эфире.
Как утверждает РБК, отказ от работы в Госдуме не скажется на оперативности и качестве работы журналистов.
«Дождь» приостанавливает работу с Госдумой в ответ на решение комиссии по этике, которая не стала осуждать поведение депутата Леонида Слуцкого. Редакция телеканала, который первым поднял вопрос о домогательствах Слуцкого к журналистам, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии и считает ее решение неприемлемым и издевательским, сообщила главный редактор «Дождя» Александра Перепелова. Она отметила, что теперь «женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно». Телеканал планирует приостановить работу с Нижней палатой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский «не наведут в ней порядок» и обеспечат проведение «настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах».
После вчерашнего решения комиссии по этике в пользу Леонида Слуцкого медиахолдинг РБК решил отозвать из Думы всех своих журналистов, а издательский дом «Коммерсант» объявил о разрыве отношений с самим депутатом и комиссией по этике. Ранее «Эхо Москвы» также отказалось работать со Слуцким.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
face 22 марта 2018 | 07:05
ya xa xa xa xa xa))))
archibald_dandy_esquire 22 марта 2018 | 07:21
face:
Да, леди и сэры,
теперь всем депутанам ГД РФ практически официально разрешено хватать журналисток и журналистов - в зависимости от предпочтения - за лобки и предлагать им вступить в интимные отношения.
Это вам не западная демократия, где соблюдаются права человека.
Человеками в РФ являются только депутаны ГД.
А всякие остальные населения - должны быть холопами и терпеть.
Нация терпил.
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 07:08
Отари, как я понимаю, вас не смутит, если всем вашим любимым женщинам - от матери до внучки - изо дня в день проходу не будут давать вот такие же трусливые и шкодливые упыри.
sg77g 22 марта 2018 | 07:17
pionerka:
Не находите что Слуцкий как то странно избирательно приставал только к оппорзиционным журналюшкам из дождя, бибиси и т.п.? Предпочитает политических проституток? И что за манера вдруг вспоминать обиды длительное время спустя? Как в классике "А почему вы взяли справку о побоях не в тот же день, а только неделю спустя?"
lenin3 22 марта 2018 | 07:11
Ну все, теперь в здании Госдуры можно официально открывать публичный дом,а шлюх набрать под видом журналисток(и журналистов, если надо)...)))
punyoshohlai 22 марта 2018 | 07:31
lenin3: в здании Госдуры можно официально открывать публичный дом
А там разве не он?
piter_ug 22 марта 2018 | 07:17
//Комиссия по этике не нашла//
Может потому, что в ней заседают бесполые сущности, за «давностию лет» забывших о наличии полов и правилах публичного общения между ними?
Или просто подворотня своих не сдаёт?
marineru 22 марта 2018 | 07:23
Случский теперь его погоняло. Навсегда.
atl 22 марта 2018 | 07:23
Нет, ну может в Думе это вполне нормальное и правильное поведение. Так почему они должны его осуждать ?
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 07:24
Журнашлюшки жучки-сучки,
Дума - не постель для случки.
Для минета депутату
Вы ему снимайте хату.
А теперь валите вон,
В Думе секса нет - закон!...))
vitfom 22 марта 2018 | 07:27
Никто и не заменит демарша - центральные каналы и газеты, через которые и проходит массовая пропаганда, там, на месте, всегда готовы переврать, и подать как надо.
klegg 22 марта 2018 | 07:36
Отари Аршба, чтоб тебя слуцкей за лобок потрогал!!! иуда
sbk 22 марта 2018 | 07:42
Все по законам природы.
Павиан с зарплатой 450т.р.