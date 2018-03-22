Жильбер Синуэ проиграл иск против Филиппа Киркорова о плагиате песни Далиды

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска французского поэта, писателя и музыканта к российскому исполнителю и его компаниям о нарушении авторских прав, сообщили РБК в пресс-службе суда. Синуэ требовал выплатить ему денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей. Поводом для иска стала композиция в исполнении Киркорова под названием «Шелковая нить».