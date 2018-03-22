Жильбер Синуэ проиграл иск против Филиппа Киркорова о плагиате песни Далиды
Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска французского поэта, писателя и музыканта к российскому исполнителю и его компаниям о нарушении авторских прав, сообщили РБК в пресс-службе суда. Синуэ требовал выплатить ему денежную компенсацию в размере 15 миллионов рублей. Поводом для иска стала композиция в исполнении Киркорова под названием «Шелковая нить».
Комментарии3
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a_111111 22 марта 2018 | 06:50
Надо было во французский суд....
otets_zvezdonyi_ 22 марта 2018 | 06:59
в российских басманных судах Филю не победить, он же из труппы путинского шапито, а разах своих типа не сдаёт
wuwer 22 марта 2018 | 07:05
Воровство одна из основных скреп власти и менталитета населения
"Обычай гор" - святое,
Был бы заявитель россиянцем...вышел бы из зала суда уже в наручниках