Компания Telegram пожаловалась в ЕСПЧ на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Об этом сообщил газете «Ведомости» юрист «Международной Агоры» Дамир Гайнутдинов. По мнению истцов, решение суда нарушает свободу распространения информации, которую гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека. В жалобе также сказано, что дело касалось прав миллионов пользователей сервиса, однако мировой судья рассмотрела дело без привлечения к делу прокуратуры, ФСБ и стороны защиты.

Напомним, Мещанский суд оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей.