Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан полагает, что у русских «может быть что-то» на американского президента Д. Трампа

Наличие компромата, по его мнению, объясняет достаточно теплое отношение главы Белого дома к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает издание The Hill.

Американские политики раскритиковали Трампа за звонок Путину с поздравлением после выборов. Сам Трамп объяснил, что США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.