Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан полагает, что у русских «может быть что-то» на американского президента Д. Трампа
Наличие компромата, по его мнению, объясняет достаточно теплое отношение главы Белого дома к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает издание The Hill.
Американские политики раскритиковали Трампа за звонок Путину с поздравлением после выборов. Сам Трамп объяснил, что США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.
Комментарии6
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sergeya48 22 марта 2018 | 06:50
У окурка компромат на всех, он же гебешник, смысл всей жизни.
sg77g 22 марта 2018 | 06:58
sergeya48:
На тебя что у него есть? Я сосдку в 6-м класе циркулем ткнул..
А на Трампа конечно есть. Достаточно того, что он президент сша. Априори опаснейший преступник планеты..
mordechai_blinchikov 22 марта 2018 | 07:20
sergeya48:- он же гебешник
у Путина-☛7❻, ❻❻% сайт цик!
jblack2 22 марта 2018 | 07:06
Вот оно повернутое американское представление - "Если соперник относится к тебе с уважением, то скорее всего у тебя на него есть компромат"...
Полагаю, что у Бреннана это типичная профессиональная деформация личности...
art_ 22 марта 2018 | 07:10
Трамп прав, он исходит из прагматических соображений, и он никогда не говорил, что для него важно "нести демократию в мир"
echo_shar 22 марта 2018 | 07:38
Бренан защищает глобалистов, которые хотят продолжать все производить задешево в Азии и продавать в штаты.