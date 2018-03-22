Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы ведомства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы ведомства. Возможно, по ее словам, это было сделано не намеренно, а по недосмотру. «Похоже на какую-то подброшенную дезу», — написала Захарова в Facebook. Она также отметила, что редакция не обращалась в пресс-службу министерства с просьбой прокомментировать сообщения своих источников.
Ранее RTVi сообщал со ссылкой на несколько неназванных источников, близких к российскому МИДу, что Лавров «из-за усталости» не войдет в состав нового правительства. По данным телеканала, после отставки Лавров, вероятно, займет почетную должность, «например в Совете безопасности России».
Комментарии12
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shmuel63 22 марта 2018 | 06:37
"Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» " - ну, тогда, значит, правда. Низкая репутация и социальная отвественность г-жи Захаровлй хорошо известны..
costs 22 марта 2018 | 06:47
shmuel63: 2е дорожки хорошего кокса делают чудеса
sergeev67 22 марта 2018 | 08:02
Если не фейк, а "что-то вроде", то значит - правда!
ostapbey 22 марта 2018 | 06:48
Хорошая парочка Мария й Лошадочка.
Если учесть что ФЕЙК, в переводе на русский, это та пара сапог, которую купил избиратель на галере Путина.
Даже.
mmm_333 22 марта 2018 | 06:42
Машуня! А если шефа уберут, ты то хоть не покинешь нас? Кто будет калинку танцевать за наши деньги?
piter_ug 22 марта 2018 | 06:42
//вероятно, займет почетную должность//
Или рванет к дочке к злобным пиндосам пожить остаток дней спокойно вдали от «дебилов б...»
jblack2 22 марта 2018 | 06:48
Это, конечно, вполне рядовой и безобидный слух, но бывают фейки клеветнические и портящие репутацию самых невинных людей.
Желтой прессе нужно как-то зарабатывать.
Про полезных идиотов с любой стороны и так все ясно...
ostapbey 22 марта 2018 | 06:51
jblack2: не подадут полезные идиоты в отставку при раздаче стульев, слонов и талонов на усиленное питание?
И Ведмедьев тоже?
Даже?
volvic 22 марта 2018 | 06:54
Мария Захарова идентифицировала себя в качестве "Злобного дебила" - о чем с ней теперь говорить?
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 06:57
Да не волнуйтесь, Мария, не верим. С таких хлебных мест и поленом не вышибешь, даже несмотря на то, что цивилизованный мир оторопь берет и от слов, и от поступков.
ura_123 22 марта 2018 | 07:04
Ай,Маруся! Палец покажи,тут же в пляс бросается))))
А вообще,даёшь Небензю! Или того,с фразой "В глаза смотри!" .
sasass 22 марта 2018 | 07:57
Лавров понял , что все международные дела швах и правят бал вши и решил сматываться пока цел....)))