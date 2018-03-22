У ГД накануне прошла серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах со стороны депутата Слуцкого
Эта проблема гораздо шире и не ограничивается лишь приставаниями к журналисткам, подчеркнула участница акции, сооснователь проекта взаимопомощи женщинам W Алена Попова
В это же время ситуацию со Слуцким рассматривала думская комиссия по этике. Депутаты «не усмотрели нарушения поведенческих норм» в этом деле. Напомню, ранее Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си».
Комментарии9
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kondrakr 22 марта 2018 | 06:47
А как их предполагается расследовать? В каком процессуальном порядке?
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 06:49
kondrakr: Слова этика в обиходе не существует, правда? Не переживайте, голубчик, не только у вас.
kondrakr 22 марта 2018 | 07:00
pionerka: Так комиссия-то по этике вопрос уже рассмотрела. Да и не "расследует" она ничего. Имеется в виду, явно, что-то другое.
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 07:10
kondrakr: Этика и думская комиссия по этике ничего общего не имеют. Как космос и космы.
kondrakr 22 марта 2018 | 07:21
pionerka: Так....Возвращаемся к началу беседы. Тогда какой орган должен вести "расследование"? Чего именно добиваются демонстранты? Какой процедуры?
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 07:47
kondrakr: Пикеты были до начала заседания комиссии по этике. И если до заседания комиссии претензии были только к некоей грязной сущности (человеком язык не поворачивается назвать), то теперь позором себя покрыли и те, кто выгораживает этого недочеловека.
kondrakr 22 марта 2018 | 07:56
pionerka: Так делать-то что? И кому?
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 07:58
kondrakr: А что бы и вам не выйти к думе с плакатом "Слуцкий, принеси извинения каждой". Нет?
sg77g 22 марта 2018 | 06:49
Вся эта хомячковская возня с домогательствами напоминает сбор средства беспризорным детям О.Бендера. Вродже какая то возня идет, гроши капают и неравнодушные и неполживые люди чувствуют себя участниками Борьбы за светлое будущее.. Но корзинки уже собрали )))