У ГД накануне прошла серия пикетов с требованием расследовать обвинения в домогательствах со стороны депутата Слуцкого

Эта проблема гораздо шире и не ограничивается лишь приставаниями к журналисткам, подчеркнула участница акции, сооснователь проекта взаимопомощи женщинам W Алена Попова

В это же время ситуацию со Слуцким рассматривала думская комиссия по этике. Депутаты «не усмотрели нарушения поведенческих норм» в этом деле. Напомню, ранее Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистки «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си».