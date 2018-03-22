Судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском Боинге пройдет в окружном суде Гааги
Такое решение приняли Министерство юстиции и МИД Нидерландов, сообщается на сайте национального правительства королевства. В процессе смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется. Отмечается, что расследование все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц. Их имена и должности не называются. Однако, обсуждается вопрос о ведении процесса на английском языке, потому что некоторые подозреваемые могут принимать в нем участие по видеоконференции, так как украинская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан.
Самолет авиакомпании Малазийские авиалинии, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.
Комментарии19
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mmm_333 22 марта 2018 | 06:37
Не забудьте в Гааги зарезервировать камеру для одного деятеля, там за ним делов столько, что лет десять только предъявлять обвинения.
lavrentiy79 22 марта 2018 | 07:08
mmm_333: ===Не забудьте в Гааги зарезервировать камеру для одного деятеля,===
А почему "для одного"? Этот "один" только подтвердил "легитимность" АТО... Начинал то АТО - Турчинов, чи ни? И нацикам западенским место тоже нужно...
ihor_syvoryj 22 марта 2018 | 07:57
lavrentiy79: Ставить на свою аватарку фото умершего человека - исчерпывающий признак идиотизма.
anatolr 22 марта 2018 | 06:37
Для Рашки-говняшки (#цитата) наступает момент истины. Вот где может пригодится самолет Миши Леонтьева, величиной с три футбольные поля, все могут смыться! :-)))
Anatoлий сосед Госдепа
vlabumur 22 марта 2018 | 06:42
Гласный открытый процесс, это очень хорошо. Все могут представить свои аргументы.
Это не пресс-конференция МИДа,с шутками прибаутками.
Но думаю “Сколько веревочке ни виться, а конец будет“.
sg77g 22 марта 2018 | 06:42
И что теперь Порошенко нельзя быдет выдать суду?
anatolr 22 марта 2018 | 06:46
sg77g: А кто наложил в штан... прости, вето на Международный трибунал? Вот по тому Гаага и плачет, а вовсе не по Порошенко! :-)))
Anatoлий - логичный сосед Госдепа
kapitonovih_36 22 марта 2018 | 07:24
anatolr: сша положили огромный вето на международный трибунал...хи-хи...и ещё ряд стран....ха-ха...
ura_123 22 марта 2018 | 06:55
sg77g: Растёшь! Уже 77 )))
anatolr 22 марта 2018 | 07:04
ura_123: //Растёшь! Уже 77// Это не рост - это падение! :-)))
Анатолий
ura_123 22 марта 2018 | 07:09
anatolr: У нас с этим чмом был небольшой спор о зависимости цифр в никнейме от IQ персонажа))))
Юрий,сосед госдепа!
anatolr 22 марта 2018 | 06:44
//...так как украинская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан.//
В этой новости слово "российская", явно заменено на слово "украинская"!
Anatoлий - наблюдательный сосед Госдепа
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 06:50
Хорошая фраза про ведение процесса на английском языке, поскольку некоторые обвиняемые будут давать показания в удалённом доступе, поскольку законы Украины не предусматривают выдачи своих граждан.
Донбасс говорит по-русски, это хохломайдауны талдычат на мове или по-аглицки.
Так что власти и вояки Украины, готовьтесь стать обвиняемыми по делу Боинга...))
anatolr 22 марта 2018 | 07:11
monterado_ancona_marche: Привет, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата).
Пока тебе смешно, но скоро будет не до смеха. И даже глубокое ныряние в сорт_ре им. Вошьдя не поможет.
За ЮКОС еще не плачено, по отравлению в Англии идет расследование, ГРУ, 23 человека уже дома, батальон ихтамнетов в Сирии порубили на шашлычки, а тут еще и Боинг с судом в Гааге!
Многовато будет на одного Вошьдя!
Anatoлий - сосед Госдепа
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 07:29
Аргументы в стиле дауна Бори Джонсона, не катят. Думай ещё, саломозг))))
ems1 22 марта 2018 | 06:52
Пожалейте Стрелкова - он уже должен 400 млн. $. На самом деле виновата полностью Украина, разрешившая пролёт самолёта над зоной боевых действий, и те, кто специально этот Боинг туда послал.
ura_123 22 марта 2018 | 06:57
ems1: Диспетчер Карлос из Борисполя?
vaka257 22 марта 2018 | 07:14
Гаага - это символично...Суд над международными преступниками...
ivan127_4 22 марта 2018 | 07:36
Будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется.
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Так вот почему украинский летчик Волошин так внезапно самоубился....