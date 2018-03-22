Судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском Боинге пройдет в окружном суде Гааги

Такое решение приняли Министерство юстиции и МИД Нидерландов, сообщается на сайте национального правительства королевства. В процессе смогут участвовать родственники жертв авиакатастрофы вне зависимости от их национальности. Будет рассмотрена причастность к крушению всех подозреваемых. О ком именно идет речь, не уточняется. Отмечается, что расследование все еще продолжается и будет вестись длительное время. Следователи также выясняют причастность к катастрофе некоторых лиц. Их имена и должности не называются. Однако, обсуждается вопрос о ведении процесса на английском языке, потому что некоторые подозреваемые могут принимать в нем участие по видеоконференции, так как украинская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан.

Самолет авиакомпании Малазийские авиалинии, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.