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06:18, 22 марта 2018

YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными видеоклипами

Такое решение, по мнению руководства видеохостинга, должно увеличить число тех, кто за прослушивание музыки будет платить. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя YouTube. По его словам, компания в прошлом году заработала около 10 миллиардов долларов. Большая часть этих денег получена от рекламы. В компании надеются, что новый сервис платных музыкальных подписок еще больше увеличит прибыль.

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