Основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибку соцсети в утечке данных 50 миллионов пользователей
Информация оказалась в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая занималась составлением психологических портретов американских избирателей в интересах Дональда Трампа.
Цукерберг заверил, что дальнейшие шаги, которые намерена предпринять его команда, помогут не допустить подобной ситуации в будущем и сделать Facebook еще более безопасным.
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