«Роскосмос» решил пустить ликвидированные ракеты «Тополь» на металлолом
Госкорпорация разместила на сайте госзакупок заказ на утилизацию девяти межконтинентальных баллистических ракет. Цена контракта составляет около 10 миллионов рублей.
Согласно документации, речь идет об элементах «Тополя», которые хранятся в Центре ликвидации МБР на «Воткинском заводе» в Удмуртии. Работы должны быть выполнены до 30 ноября в месте хранения ракет — на «Воткинском заводе».
Комментарии1
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edyatel 22 марта 2018 | 06:24
Лучше пусть отдадут корейцам....