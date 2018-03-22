Авиакомпания Austrian Airlines объявила об отмене около 70 рейсов, запланированных на сегодня

Причина – в проведении производственного совещания для пилотов, на котором будет обсуждаться новый трудовой договор.

Отмена рейсов австрийского перевозчика затронет около 5,5 тысяч человек. Речь идет в том числе о пассажирах рейсов из Вены в Берлин, Париж, Тель-Авив и Москву, передает ТАСС. Представители авиакомпании подчеркивают, что заранее предупредили клиентов об отмене полетов и предложили им перебронировать свои билеты.

Летный персонал Austrian Airlines, который насчитывает почти четыре тысячи человек, ведет переговоры с руководством о заключении нового трудового договора. Сотрудники авиакомпании считают неприемлемыми предложенные им условия по компенсации инфляции и единовременным выплатам. Проведение совещания пилотов не было согласовано с руководством перевозчика – в менеджменте авиакомпании назвали действия сотрудников безответственными и извинились перед пассажирами за отмененные авиарейсы и возникшие в связи с этим неудобства.

Похожая ситуация с отменой рейсов Austrian Airlines сложилась в начале марта – тогда из-за собраний летного персонала были отменены больше 150 рейсов из Вены в другие города.