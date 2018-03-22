Российские власти признали нежелательным «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов»
Минюст признал организацию причастной к нарушению прав человека.
«Германский фонд Маршалла» пополнил список десятка организаций, деятельность которых, по мнению российских властей, угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Офисы фонда открыты по всей Европе, а штаб-квартира находится в Вашингтоне, деньги же на его открытие в свое время выделило правительство ФРГ.
Международная неправительственная организация, которая существует почти полвека, была основана для развития связей между странами США и Европы. Однако в прошлом году ее деятельность коснулась и России. После обвинений о вмешательстве Кремля в выборы президента США, «Германский фонд Маршалла» создал инициативу по сдерживанию «многогранной агрессии России» и защите демократии – так указано на сайте движения. А вскоре фонд собирается провести публичную дискуссию на тему «внешняя политика Владимира Путина в новом президентском сроке».
В перечень «нежелательных» в России включено 14 иностранных и международных организаций
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zemljanka 22 марта 2018 | 06:12
Если фонд Зимина выдавили, чего уж...