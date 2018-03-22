Депутат Оксана Пушкина поддержала решение ряда российских СМИ в отношении ситуации вокруг Леонида Слуцкого

Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина поддержала решение ряда российских СМИ в отношении ситуации вокруг главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. «Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Ее надо решать с помощью законодательства», — сказала телеведущая в интервью «РИА Новости», пообещав сделать все, что от нее зависит.

Накануне комитет Нижней палаты по этике не стал осуждать поведение депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах. После этого РБК объявил, что отзывает своих журналистов из Госдумы. Работу с Госдумой приостановил телеканал «Дождь». «Коммерсантъ» объявил об окончании сотрудничества со Слуцким.

Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция воздержится от интервью со Слуцким до принесения извинений журналисткам. Главред «Говорит Москва» Сергей Доренко также высказывался в пользу бойкота Слуцкого.

Ситуация, когда для защиты журналистов целому медиа-холдингу приходится отзывать своих сотрудников из Госдумы, демонстрирует неправильное отношение к работникам СМИ со стороны государства. Такое мнение «Эху» высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Главное, по мнению Владимира Соловьева, чтобы это решение не помешало аудитории получать оперативные и качественные новости из Госдумы.