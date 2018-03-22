Власти Подмосковья обещают выполнить требования жителей Волоколамска, протестующих против мусорной свалки «Ядрово»

Завоз мусора на полигон с субботы прекратится. Там начнутся работы по удалению газов. Во время рекультивации нагрузка на полигон будет «существенно снижена», сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль

По словам Воробьева, людей могут принять шесть санаториев и лагерей, но они пока неподготовлены. Глава региона пообещал, что до разрешения ситуации в районе будет работать бригада врачей. Такая просьба связана с беспокойством местных жителей из-за «проблем с сердцем» и опасности отравления. В центре города установят передвижную лабораторию МЧС. Воробьев отметил, что голландские эксперты, с которыми заключен контракт на дегазацию мусорного полигона, обязуются решить проблему выбросов газа до первой декады июня.

Накануне на свалке «Ядрово» произошел выброс сероводорода. После этого порядка 60 школьников были госпитализированы с подозрением на отравление свалочным газом. У здания больницы возник стихийный митинг. По разным данным, в акции участвовали более тысячи человек.Протестующие требовали закрытия мусорной свалки и отставки губернатора. Жители также попытались заблокировать въезд на полигон. Активисты пытаются согласовать с властями митинг на ближайшую субботу.